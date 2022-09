Die Golden Glitter Band präsentiert in Hemer die Schlagernacht.

Sauerlandpark Zwei Partynächte in Hemer: Schlagerparty und Hüttengaudi

Hemer. Das Jubiläumsfest geht weiter: Hemer feiert am Wochenende zwei Partynächte. Das erwartet die Besucher der Schlagerparty und Hüttengaudi.

Im Mai hat Hademare die 950 Jahre mit einer Jubiläumswoche groß gefeiert. Bevor die Herbsttage in zwei Wochen die Festivitäten krönen, gibt es jetzt ein Party-Wochenende. Das Festzelt von „Karriere im MK“ im Sauerlandpark Hemer wird an zwei Abenden zur Partymeile. „Der erste Teil der Party, die Jubiläumswoche im Mai hat vielen Menschen der Region ganz viel Spaß gemacht – jetzt setzen wir die Party fort“, sagt Oliver Geselbracht, Eventleiter des Parks.

Die Golden Glitter Band tritt im Sauerlandpark auf Foto: Andreas Zrenner / Privat

Los geht es am Freitag, 9. September, mit der Schlagerparty. Die „Golden Glitter Band“ besingt die „Fiesta Mexicana“, erzählt vom „Bett im Kornfeld“ und feiert das „Festival der Liebe“ mit allen Hits der 70er – und mehr. Der Sänger Markus Engelstaedter wird als Kunstfigur Brad Hering die kultigen Hits des deutschen Schlagers zelebrieren. Unterstützt wird er von seiner Band, die den Schlager liebt und lebt. Chris Roberts, Michael Holm, Jürgen Marcus, Jürgen Drews oder Udo Jürgens – sie alle werden auf der Hemeraner Bühne zu hören sein.

Für den späteren Abend kündigt der Sauerlandpark noch einen besonderen Gast an. DJ Boston Barrow setzt die Schlagerparty fort. Als Discjockey war er die vergangenen zwölf Jahre mit AIDA Cruises auf den Weltmeeren unterwegs. Er lebt derzeit auf Mallorca und ist inselweit als DJ unterwegs. „Für unsere Schlagerparty kommt er für einen Abend zu uns nach Deutschland. Denn er sagt selbst über sich der Schlager bleibt meine heimliche Leidenschaft“, so der Sauerlandpark.

Weiter geht die Party dann am Samstag, 10. September, mit der Hüttengaudi, die bislang in der winterlichen Almhütte gefeiert wurde. Fesche Madeln im Dirndl oder Buam in der Lederhose sind herzlich willkommen, aber kein Muss. Und musikalisch gibt es ein besonderes Doppelpack. Der Auftakt wird mit den „Hemeraner Spitzbuam“ typisch bayrisch. Zur Einstimmung gibt es zünftige Blasmusik. Bayerisch, böhmisch, zum Mitsingen und zum Mitschunkeln.

Rock- und Popmusik der Band „Faders up“

Faders Up treten im Sauerlandpark auf Foto: Privat

Und später am Abend erklingen Rock- und Popklassiker zum Feiern. Die fünfköpfige Band „Faders up“ will für beste Stimmung sorgen. Dabei setzen die Profimusiker vor allem auf die Rock- und Popmusik der 80er-, 90er- und 00er-Jahre. Phil Collins, Simple Minds, Oasis, Falco, Die Toten Hosen, U2, Rio Reiser, Udo Lindenberg, Queen, Van Halen, Billy Idol, Van Halen: die Reihe ließe sich endlos fortführen.

Tickets für die Partyabende gibt es online bei adticket.de oder im Ticketshop des Sauerlandparks. Pro Abend und Person kostet die Karte ab 9,50 Euro. Los geht’s an jedem Abend um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Im vorderen Bereich können Plätze an Tischen reserviert werden. Eine Abendkasse ist geöffnet.

