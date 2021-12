Zwei Unfälle in Hemer-Ihmert

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Hemer. Die Glätte hat heute morgen den Verkehr auch im nördlichen Märkischen Kreis beeinträchtigt.

Vor allem in den Höhenlagen meldet die Polizei einige querstehende oder festgefahrene Lkw. Nach Angaben der Polizei hat es in Ihmert auch zwei Unfälle gegeben. Gegen 5.30 Uhr kam es an der Westendorfstraße zu einem Auffahrunfall, gegen 6.15 Uhr kollidierte ein Pkw auf der spiegelglatten Ihmerter Straße mit einem Streufahrzeug. Es bleib aber in beiden Fällen bei Blechschäden.

