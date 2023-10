Die Polizei meldet zwei Unfallfluchten am Wochenende.

Blaulicht Zwei Unfallfluchten in Hemer: Wer hat was gesehen?

Hemer. Auf dem Parkplatz am „Nachrichtentreff“ und auf dem Seitenstreifen der Märkischen Straße wurden Autos beschädigt. Unfallverursacher flüchteten.

Die Polizei meldet für den Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagmorgen zwei Unfallfluchten. Ein Auto auf dem Parkplatz der Kneipe Nachrichtentreff an der Hauptstraße wurde am Freitag zwischen 20.30 und 21.45 Uhr beschädigt. Der Wagen wurde am hinteren linken Stoßfänger beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

+++ Hallenbad Hemer: Der 50. Geburtstag ist auch der letzte +++

Ein auf dem Seitenstreifen der Märkischen Straße 83 geparktes Auto wurde zwischen Freitag um 23 Uhr und Samstag um 7.30 Uhr am linken Seitenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von über 500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei bittet bei beiden Fällen um Hinweise unter 02372/90990. Des Weiteren ereigneten sich laut Polizei im gesamten Stadtgebiet In Hemer vier weitere Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt rund 2500 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer