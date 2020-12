Hemer. In Verbindung mit dem Coronavirus gibt es zwei weitere Todesfälle in Hemer. Somit erhöht sich die Zahl der Menschen, die das Virus in der Felsenmeerstadt nicht überlebt haben, auf insgesamt drei. Auch die Zahl der Infizierten ist weiter gestiegen. Am gestrigen Sonntag wurden 87 Bürger notiert, die an Covid-19 erkrankt sind. 420 Menschen haben das Virus mittlerweile überstanden und sind wieder gesund, 182 befinden sich in Quarantäne.

Insgesamt 22 Covid-19-Patienten werden in den Hemeraner Krankenhäuser – der Lungenklinik und der Paracelsusklinik – behandelt, zwölf davon befinden sich auf einer Intensivstation, neun müssen aktuell beatmet werden.