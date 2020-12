Hemer. Traurige Nachrichten: Zwei 89-jährige Hemeranerinnen starben am vergangenen Wochenende in Zusammenhang mit Covid-19, so dass es in Hemer nun sechs Corona-Todesfälle gibt. Insgesamt meldet der MK 15 neue Coronaerkrankungen in Hemer. Es sind 97 Bürger an Covid-19 erkrankt. 474 haben das Virus überstanden, 243 Personen sind in Quarantäne.