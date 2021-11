Zweite Auflage des Krippenwegs im Park von Haus Hemer

Hemer. Die erste von vier Hütten wird an diesem Adventssonntag geöffnet. Die nächsten Hütten folgen an den darauffolgenden Sonntagen.

Im vergangenen Jahr wurde der Krippenweg im Park von Haus Hemer aus der Not heraus geboren, um die Christen in Zeiten der Corona-Pandemie wenigstens ein Stück weit auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen. Die Idee kam seinerzeit so gut an, dass es auch in diesem Jahr eine Neuauflage gibt. Der Arbeitskreis, bestehend aus Ulrike Traut, Gemeindereferentin Jasmin Rifert-Plogmann, Katharina Gödde, Therese Junklewitz, Ursula Schulte und Simone Müller-Vogel, hat abermals vier Stationen aufgebaut.

Jeden Sonntag im Advent wird eine Hütte im Park von Haus Hemer geöffnet – jedes Mal wird eine Geschichte ein bisschen weitererzählt – bis schließlich am vierten Advent alle vier Hütten geöffnet sind und die Geschichte zu Ende erzählt ist. Die Geschichte, um die es sich in der dekorierten Hütten dreht, hat Ulrike Traut eigens für den Krippenweg geschrieben, sie handelt von dem kleinen Stern Cassija.

In der ersten Hütte dreht sich zunächst alles um Sterne, während bei der zweiten Station die Könige thematisiert werden und bei der dritten Hütte die Hirten und Schafe im Mittelpunkt stehen. Am Ende, in der vierten Hütte, erwartet die Besucher dann eine Krippendarstellung – alles liebevoll hergerichtet. Rund um den Krippenweg gibt es auch etwas Programm. So wird jeden Mittwoch um 18 Uhr dort zu einem Adventsfenster eingeladen. Zudem gibt es an den Adventssonntagen von 14 bis 16 Uhr jeweils frisch gebackene Waffeln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer