Corona Zweiter Booster jetzt auch am Sauerlandpark Hemer

Hemer. Die zweite Auffrischungsimpfung ist jetzt auch im Impfzentrum am Sauerlandpark möglich.

Auch im Impfzentrum am Sauerlandpark sind jetzt die zweiten Booster-Impfungen möglich und online bereits buchbar. Die zweite Auffrischungsimpfung empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) für besonders gesundheitlich gefährdete bzw. exponierte Personengruppen. Dazu gehören laut STIKO Menschen ab 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner oder Betreute in Einrichtungen der Pflege. Berechtigt sind auch Menschen mit Immunschwäche sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen, die direkten Kontakt mit Patienten beziehungsweise Bewohnern haben.

Auffrischung frühestensnach drei Monaten

Die zweite Auffrischungsimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen erhält die zweite Auffrischungsimpfung frühestens nach sechs Monaten.

Informationsstelle fürPflege-Impfpflicht

Ab dem 16. März gilt deutschlandweit eine einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte im medizinischen und pflegerischen Bereich. In NRW sind die Gesundheitsämter für die Überwachung und Umsetzung dieser gesetzlichen Regelung zuständig. Das Bundesgesundheitsministerium hat nun erste Informationen zu konkreten Fragestellungen veröffentlicht, die unter folgendem Link abrufbar sind: https://t1p.de/vowls.

Betroffene Einrichtungen und Arbeitgeber können sich bei weitergehenden Fragen an die neu eingerichtete Informationsstelle des Gesundheitsamtes des Märkischen Kreis unter impfpflicht@maerkischer-kreis.de wenden. Detailinformationen zum Meldeverfahren und den Meldewegen will der Kreis zeitnah mitteilen.

