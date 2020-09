Covid-19 Zweiter Corona-Test in der Grundschule

Hemer. Ein zweites Mal hat das Gesundheitsamt 42 Schüler und Lehrer der Freiherr-vom-Stein-Schule auf Corona getestet. Das Ergebnis wird laut Angaben des Kreises in der nächsten Woche bekannt werden. Beim ersten Test in der vergangenen Woche wurde kein Virus festgestellt. Ausgelöst wurde die Quarantäne von drei Lehrkräften und 52 Schülern durch eine positiv getestete Lehrkraft an der Grundschule.