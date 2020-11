Corona Zwölf neue Fälle von Covid-19 in Hemer

Hemer. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt auch in der Felsenmeerstadt hoch. Zwölf positive Coronatests meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag. Dadurch, dass 17 Bürger als genesen gelten, ist die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle auf aktuell 89 gesunken. Mit ihnen stehen 281 Kontaktpersonen unter Quarantäne. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Märkischen Kreis laut Robert-Koch-Institut 215,7 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell meldet das Kreisgesundheitsamt insgesamt 1083 Infizierte, die unter Quarantäne stehen. Seit Mittwoch verzeichnet das Kreisgesundheitsamt 175 labortechnisch bestätigte Coronanachweise. Insgesamt zählt das Gesundheitsamt seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar kreisweit bisher 3534 Coronafälle. 2412 Personen haben die Infektion bereits überwunden, 39 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.