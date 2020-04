1600 Quadratmeter Wald am Brasberg in Wengern abgebrannt

Wengern. Der Einsatz bei einem Waldbrand am Brasberg in Wengern stellt die Feuerwehr vor eine Herausforderung. Die Zuwegung ist schwierig.

Um 5.11 Uhr gingen am Dienstagmorgen die Pieper der Einsatzkräfte der Feuerwehr los: Waldbrand oberhalb der Turnhalle am Brasberg in Wengern.

Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, stand sie allerdings vor einem großen Problem. Das Waldstück war nur schwer zugänglich. Mit den großen Fahrzeugen war kein direkter Zugang möglich. Also positionierten sich die Einsatzkräfte an der Turnhalle, von dort musste auch die Wasserversorgung gewährleistet werden. „Wir haben einen Pendelverkehr eingerichtet“, berichtet Wehrleiter Ralf Tonetti. Mit einem Bulli wurde das benötigte Einsatzgerät so weit wie möglich an den Brandort gefahren, von dort aus ging es zu Fuß noch rund dreihundert Meter auf den Berg hinauf und in den Wald hinein.

Schnell unter Kontrolle

An der Turnhalle wurde die Einsatzzentrale eingerichtet. Von dort pendelte ein Bulli. Foto: Yvonne Held / WP

Binnen 15 Minuten war das Feuer dann auch unter Kontrolle. Doch die Trockenheit ließ immer wieder kleine Glutnester aufflammen, die sich im Waldboden befanden. Die Einsatzkräfte löschten an mehreren Stellen gleichzeitig und verhinderten ein weiteres Ausbreiten des Feuers. Dazu wurden der Boden, die Sträucher und Bäume rund um den Brandherd kräftig gewässert, Glutnester zeitgleich ausgeschlagen.

.

Insgesamt 51 Feuerwehrmänner und -frauen aus Wengern, Esborn, Volmarstein und Alt-Wetter waren vor Ort im Einsatz. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei der Ersterkundung des Geländes leicht. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der Löschzug Grundschöttel stellte derweil die Alarmbereitschaft für das restliche Stadtgebiet sicher. Wie das Feuer entstanden ist, ist derzeit noch unklar.

Zu wenig Regen

Die Wasserversorgung führt durch unwegsames Gelände. Foto: Yvonne Held / WP

Insgesamt warnt die Feuerwehr jedoch vor einer erhöhten Waldbrandgefahr, die durch die Trockenheit entsteht. In Nordrhein-Westfalen sind im April im Schnitt bislang erst rund zwei Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. „In vielen Ecken hat es so gut wie gar nicht geregnet“, erklärte Thomas Kesseler-Lauterkorn vom Regionalen Klimabüro des Deutschen Wetterdienstes in Essen. Zum Vergleich: Das langjährige NRW-Durchschnittswert für April der Jahre 1981 bis 2010 liegt bei 55 Litern pro Quadratmeter.

Um die Gefahr von Waldbränden einzudämmen, gibt die Feuerwehr Hinweise. Dazu gehören: Kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe, außer an hierzu ausdrücklich ausgewiesenen Plätzen. Nicht Rauchen und keine Zigarettenreste fortwerfen. Dies gilt auch für die Autofahrt durch oder entlang eines Waldes. Keine Glasabfälle liegen lassen, sie könnten bei Sonnenbestrahlung als Brennglas wirken. Finden Sie solches Glas,sammeln Sie es bitte auf und werfen es in einen Abfalleimer. Nicht mit dem Fahrzeug über entzündlichem Untergrund parken. Der Katalysator eines Kraftfahrzeugs erhitzt sich stark und kann einen Brand auslösen. Benutzen Sie nur ausgewiesene Parkflächen. Parken Sie nicht in Anfahrtswegen der Feuerwehr (insbesondere zum Wald). Halten Sie Feuerwehrzufahrten stets frei. Bitte setzen Sie bei dem kleinsten Anzeichen eines Brandes direkt den Notruf 112 ab, geben Sie wenn machbar konkrete Ortsangaben und weisen Sie die Einsatzkräfte ein.