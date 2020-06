61-Jähriger Herdecker nötigt Helfer im Einsatz

Er hatte es eilig und der Rettungswagen im Einsatz stand ihm buchstäblich im Weg. In dieser Situation zeigte sich ein Herdecker im März 2018 von seiner denkbar schlechtesten Seite: Der 61-Jährige hupte und öffnete dann auch noch im falschen Moment die Autotür. Sein Verhalten kommt ihn nun teuer zu stehen.

Unter Zeitdruck

Er musste etwas ausliefern, stand unter Zeitdruck, dann das: Auf der Dortmunder Landstraße blockierte ein Rettungswagen die Fahrbahn. Es gab kein Durchkommen. Dass der RTW dort nicht ohne Grund stand, interessierte den Herdecker in dem Moment reichlich wenig. Er drückte auf die Hupe, machte dann die Tür auf und die traf einen der Helfer am Bauch. Dazu äußerte er, der solle ihn in Ruhe lassen. Fahrlässige Körperverletzung und Nötigung wurden ihm daraufhin zur Last gelegt. Dennoch erhielt er eine Chance: Gegen Zahlung von 600 Euro Geldbuße sollte sein Verfahren eingestellt werden. Er beglich jedoch nur eine Rate und blieb den Rest schuldig. Als Folge erhielt der 61-Jährige einen Strafbefehl und wurde auf dem Weg zu 60 Tagessätzen à 15 Euro Geldstrafe verurteilt.

In der vagen Hoffnung, die Höhe der Strafe etwas reduzieren zu können, legte er Einspruch ein. Nun wurde der Fall vor dem Amtsgericht Wetter verhandelt, und der Herdecker versuchte erst gar nicht, sein schlechtes Benehmen in Abrede zu stellen. Ihm gegenüber saß ein Richter, der sich absolut fassungslos zeigte: „Da steht ein Rettungswagen,und Sie wollen den weghupen? Warum machen Sie so etwas?“ Der Angeklagte reagierte verlegen und betonte, dass er sich nun selbst über sein Verhalten ärgere und das auch nicht mehr nachvollziehen könne. Damals habe er dringend etwas zu einer Baustelle, auf der Stillstand geherrscht habe, bringen müssen. Und der RTW hätte doch nur einen Meter weiter fahren müssen. Dann wäre er mit seinem Fahrzeug vorbeigekommen. Falsch sei sein Verhalten aber allemal gewesen.

Einspruch zurückgenommen

Der Richter redete Tacheles und gab dem 61-Jährigen deutlich zu verstehen, dass die 60 Tagessätze aus seiner Sicht für diese Tat angemessen seien. „Da geht es vielleicht um Leben und Tod. Die haben in dem Moment andere Sorgen.“ Der Herdecker verstand den Hinweis. „Wenn man da nichts mehr machen kann, dann bleibt es halt bei den 60 Tagessätzen. Alles andere kostet ja dann ohnehin nur noch mehr Geld und noch mehr Zeit. Ich weiß, was ich gemacht habe“, versicherte er schließlich mehr als kleinlaut. Dann erklärte er die Rücknahme seines Einspruchs gegen den Strafbefehl. Und somit wurde die Geldstrafe in Höhe von 900 Euro doch noch rechtskräftig.