75 Jahre nach dem Krieg: „Russenlager nicht vergessen“

Wetter. Da fehlt doch was, dachte sich Maria Ninnemann, als sie die Weltkriegsserie in der Zeitung las – das Russenlager im Schöntal.

Interessiert und aufmerksam hat Maria Ninnemann die Serie zum Kriegsende 1945 in dieser Lokalzeitung gelesen. „Doch ein Thema fehlte weitgehend, und zwar das Russenlager im Schöntal“, sagt die Wetteranerin, die 1930 geboren wurde. Sehr präsent sei ihr bis heute diese Unterbringung, schließlich wuchs sie in der Mühlenfeldstraße unweit des Obergrabens und der Baracken auf.

Also zurück ins Wetter der 1930-er und 40-er Jahre. „Im Schöntal gab es damals viele Fabriken. Ich erinnere mich dort auch noch an den Kohlenverkauf und Pferdehaltungen“, erzählt Maria Ninnemann, deren Vater als Schlosser in ihrem Heimatviertel arbeitete. Die Baracken, die die Bevölkerung damals Russenlager nannte, befanden sich mit entsprechender Bewachung am heutigen Aldi-Standort. Nicht zu vergessen jene Behausung hinter dem Wasserwerk Volmarstein auf der anderen Ruhrseite.

„Wir Kinder haben damals hier wie dort oder am Damm gespielt, zudem sind wir oft in der Ruhr geschwommen. Angst vor Gefahren hatten wir nicht. Nur einmal hatten wir Bammel, als wir Mädels – wobei meistens auch ein Junge mit dabei war – ‘rüber nach Werdringen gegangen sind und einen Russen mit einem Gewehr trafen. Der war dann aber wieder schnell verschwunden.“

Die 89-Jährige, die heute in Wengern wohnt, hatte auch in der Kriegszeit vor allem ein Hobby: Brombeeren pflücken. „Die konnte ich zum Beispiel in einer Drogerie gegen ein Brot eintauschen.“ Auf den Feldern suchten die Kinder damals nach Essbarem. Der passende Übergang für weitere Erinnerungen. „In einer Metzgerei traf ich ebenfalls einen Russen, der erhielt dort eine Dose Fleisch geschenkt“, sagt Ninnemann, die auch von einer Begegnung mit amerikanischen Soldaten nach deren Einmarsch berichtet: „Wir Kinder bekamen von denen Bonbons und Schokolade, die waren freundlich zu uns.“

Ihre Familie litt nicht so sehr an Hunger wie andere, da sie einen eigenen Garten hatte. Die Mutter habe zudem oft für die sieben Kinder gebacken. Maria war die Jüngste, alle drei Brüder fielen im Krieg. „Und auch mein Vater wurde noch eingezogen, obwohl er fast blind war. Er kam aber nach einem halben Jahr wieder zurück, und zwar mit einer Dose Obst in der Hand.“ Mit den Nazis verbindet die Wetteranerin, die damals die Schule an der Bergstraße besuchte, weitere Essens-Erlebnisse: „Die haben verschiedene, meist zwei Klassen in die Bismarckstraße eingeladen und richtig aufgefahren, da gab es zum Beispiel mitten im Krieg Rehbraten, Pflaumen und andere Köstlichkeiten. Wir haben da gespeist wie Gott in Frankreich.“

Möhneflut bleibt unvergessen

Das Stichwort für das nächste Thema: Die 89-Jährige kann sich auch an das Lager mit Franzosen erinnern, die damals im Schöntal in der Gaststätte Düllmann unterkamen. „Ich habe es mitangesehen, als die abzogen und Wetter verließen. Vor denen hatten wir weniger Angst im Vergleich zu den Russen.“ Deren Baracken seien deutlich größer gewesen. „Als die dann 1945 leer standen, sind wir da ‘rein und haben Pulver zum Kochen sowie Decken mitgenommen“, so Maria Ninnemann, die als Kind ordnungsgemäß dem Bund deutscher Mädel angehörte. „Ich musste da hin, habe aber oft gefehlt und bekam daher Strafandrohungen. Ich weiß auch noch, wie aufgeregt wir in der Gruppe waren, als Reichspropagandaminister Goebbels seinen Besuch in Wetter ankündigte, das war dann 1943 aber doch nicht der Fall.“ Unvergessen bleibt ihr die Möhneflut in jenem Jahr, als die Ruhr nach der Sprengung der Staumauer auch flussabwärts in Wetter viele Schäden anrichtete.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg kam die 15-Jährige nach Lippstadt und arbeitete auf einem Bauernhof. „Das war eine gute Zeit.“ 1948 kehrte sie nach Wetter zurück. Später kamen dann quasi zwangsläufig wieder Erinnerungen an die Lager für Zwangsarbeiter hoch: Von 1960 bis 1965 führte Maria Ninnemann mit ihrem Mann die Gaststätte Düllmann im Schöntal.