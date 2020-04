84-jährige Frau aus Wetter infolge von Corona gestorben

Wetter/Ennepe-Ruhr. Erstmals gibt es eine Tote im Zusammenhang mit dem Corona-Virus in Wetter. Die 84-Jährige war am Dienstag verstorben.

Erstmals hat auch die Stadt Wetter eine Tote im Zusammenhang mit dem Corona-Virus zu beklagen. Eine 84-jährige Frau aus Wetter ist am Dienstag infolge der Infektion verstorben. Die Gedanken und das Mitgefühl sind bei den Angehörigen.

Wie der Ennepe-Ruhr-Kreis am Mittwochmorgen mitteilt, ist die Zahl der Todesfälle aufgrund von Corona damit auf 12 angestiegen. Aus welchem Umfeld die Verstorbene kam, ob sie Vorerkrankungen hatte oder zuvor in einem Krankenhaus behandelt wurde, dazu gibt die Kreisverwaltung keine Auskunft.

Bisher waren Wetter und Herdecke von Todesfällen verschont geblieben. Auch die Infektionszahlen waren vergleichsweise gering. In Herdecke gibt es derzeit fünf Menschen, die mit dem Virus akut infiziert sind, in Wetter ist die Zahl auf drei Menschen angestiegen. Am Vortag waren es noch Zwei.

Die weiteren Verstorbenen stammen aus Ennepetal (3), Gevelsberg (2), Hattingen (2), Schwelm (2) und Witten (2). Die Zahl der Infektionen im Kreisgebiet liegt aktuell (Mittwoch, 29. April, 8 Uhr) bei 384. 305 davon gelten als genesen. Innerhalb eines Tages ist die Zahl der Bürger, bei denen das Virus nachgewiesen werden konnte, damit um 3 gestiegen.

Stationär behandelt werden in Krankenhäusern im Kreis derzeit elf Corona-Patienten. Fünf von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, drei davon werden beatmet.

Die aktuell 67 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (2), Ennepetal (8), Gevelsberg (11), Hattingen (9), Herdecke (5), Schwelm (9), Sprockhövel (6), Wetter (3) und Witten (14).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (8), Ennepetal (11), Gevelsberg (31), Hattingen (51), Herdecke (29), Schwelm (38), Sprockhövel (27), Wetter (28) und Witten (82).