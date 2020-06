Ein Parkscheinautomat von VRR am Bahnhof in Wetter.

Bauarbeiten Änderungen bei Zugfahrten mit Halt am Bahnhof in Wetter

Wetter. Die S-Bahnlinie 5 und auch Regionalbahnen fahren wegen Bauarbeiten der Bahn nicht regulär. Das betrifft im Juni und Juli auch den Halt in Wetter.

Die Deutsche Bahn führt auf der Strecke zwischen Dortmund über Wetter nach Hagen Weichen- und weitere Arbeiten durch. In diesem Rahmen wird für den RRX in Witten ein Bahnsteig verlängert und barrierefrei umgebaut. All das erfordere eine zeit- und teilweise Sperrung auf der Strecke.

Im Juni und Juli kommt es zu Änderungen und Teilausfällen auf den Nahverkehrslinien S 5 (Dortmund-Witten-Wetter-Hagen) sowie RE 4 (Dortmund – Aachen). Bis Sonntag, 28. Juni, 16.45 Uhr, entfallen die Halte der S 5 (Dortmund – Hagen) in Witten und Wetter. Am 28. Juni, zwischen 16.45 und 22.50 Uhr, fallen alle Züge der S 5 zwischen Dortmund und Witten aus. Von Sonntag, 22.50 Uhr, bis Montag, 29. Juni, 4.45 Uhr, entfallen die Halte der S 5 (Dortmund-Hagen) in Witten und Wetter. Es verkehren Busse im Schienenersatzverkehr.

Umleitung über Ferngleise

Von Montag, 29. Juni, 1.20 Uhr, bis Freitag, 24. Juli, 4.30 Uhr, werden die Züge der S 5 zwischen Dortmund Hbf und Witten Hbf über die Ferngleise umgeleitet und können dadurch nicht in Dortmund in Barop, Kruckel und in Witten-Annen-Nord halten.

Am Samstag, 25. Juli, sowie in der Zeit von 27. Juli bis zum 29. Juli, zwischen 0.30 und 6 Uhr, kommt es zu letzten nächtlichen Halt- und Teilausfällen zwischen Dortmund Hbf und Witten Hbf. Es verkehren stattdessen Busse im Schienenersatzverkehr.

Keine Verbindung nach Dortmund

Bis Sonntag, 28. Juni, 16.45 Uhr, kommt es außerdem zu Fahrplanänderungen auf der Linie RE 4 (Dortmund – Aachen). Es entfällt der Halt in Witten. Am 28. Juni, zwischen 16.45 und 22.50 Uhr, entfallen die Züge zwischen Hagen und Dortmund. Von Sonntag, 22.50 Uhr, bis Montag, 29. Juni, 4.45 Uhr, entfällt der Halt in Witten. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist für alle ausfallende Halte eingerichtet.

Weiter Probleme bei Abellio

Am Freitag teilte das Verkehrsunternehmen Abellio mit, dass es in seinem Zuständigkeitsgebiet weiter Fahrtausfälle und Einschränkungen gebe. Der Bahnhof in Wetter ist davon durch die Linie RB 40 betroffen: Die Verstärkerfahrt von montags bis freitags von Hagen Hbf nach Essen Hbf um 7 Uhr falle aus. Fahrgäste können alternativ auf die nachfolgende Fahrt dieser Regionalbahn ausweichen. Das gelte voraussichtlich bis 14. Juli.

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie online unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar. Oder online unter www.abellio.de nachsehen („Verkehrsmeldungen“).