AfD in Herdecke fordert WLAN für Schülerclub

Herdecke Betreuung und Hausaufgaben nach der Schule ohne WLAN? Die AfD will daran in Herdecke etwas ändern.

Im Betreuungsgebäude des „Schülerclubs“ und in der Mensa der Friedrich-Harkort-Schule soll es eine WLAN-Internetverbindung für die dort betreuten Schüler von FHS und Realschule am Bleichstein geben. Dafür will sich die AfD in der ersten Sitzung des Rates im neuen Jahr stark machen.

Fraktionsvorsitzender Oliver Haarmann: „Ein wesentlicher Bestandteil dieser Betreuung ist, dass die Kinder dort ihre Hausaufgaben erledigen. Bei der Bearbeitung dieser Hausaufgaben müssen die Schüler auf Informationen aus der Internet-Lernplattform ‚It’s Learning‘ zugreifen oder selbstständige Recherchen im Internet durchführen.“

Die dafür notwendige WLAN-Internet-Verbindung sei nicht vorhanden.