Aller Anfang ist schwer

Wengern. „Der Schläger bildet mit deinem Arm eine Linie“, höre ich Trainer Marcel Hörenbaum sagen, während er versucht, mir den Aufschlag im Badminton zu erklären. Zugegeben: Ich bin selbst als Läufer eine Niete in dem Sport. Das Einzige, was ich mit meinem Schläger schlage, ist die Luft in der Wengeraner Turnhalle. Aber der Ehrgeiz hat mich gepackt, als Marcel mich fragte, ob nicht auch einmal probieren wolle, im Rollstuhl zu spielen. Und ob ich das möchte. Kurzerhand sitze ich also in dem Sport-Rolli, den der 25-Jährige ebenfalls von Pro Aktiv bekam, binde meine Beine fest und greife nach dem Schläger. Auf das Spielfeld geht es aber erstmal noch nicht. „Wir üben zuerst das Wenden“, so der Trainer. Also geht es mit dem Rollstuhl in Richtung der orangenen Hütchen. Slalomfahren lautete die Aufgabe – an sich kein Problem, wäre da nicht meine Orientierungslosigkeit. Immer wieder lenke ich den Rollstuhl in die falsche Richtung. Doch siehe da: Nach ein paar Versuchen klappt es – wenn auch sehr langsam. Dann geht’s endlich los, und er erklärt noch einmal: „Wir spielen nur in einem Feld und nicht, wie die Läufer, auf zwei Feldern.“ Dennoch muss ich, um den Ball zu treffen, mit dem Rollstuhl hin und her fahren – gar nicht so einfach, wenn man gleichzeitig auf den Ball fixiert ist. In meinem Fall könnte man auch sagen: Sie blieb am Fleck kleben und wurde vom Ball abgeworfen. Auch das Aufsammeln des Federballs gestaltet sich schwierig. Während Marcel ihn einfach mit dem Schläger aufgreift, muss ich mich mit Mühe nach unten bücken, um ihn irgendwie greifen zu können. Am Ende steht es 21:2 für meinen Spielgegner.

Das Fazit meines Selbstversuchs: Im Rollstuhl Badminton zu spielen sieht einfacher aus, als es ist. Während Läufer ihre Arme und Beine gleichzeitig bewegen, habe ich das Gefühl, mich entscheiden zu müssen – entweder fahren oder schlagen. „Das ist reine Übungssache“, ermutigt Marcel mich. „Man muss sich erst an den Rollstuhl gewöhnen.“