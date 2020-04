Als die Amerikaner in Wetter einmarschierten

Seit dem 7. April 1945 änderte sich die Lage in Wetter bemerkbar, wie Stadtinspektor Gustav Ebert als Autor der Kriegschronik verdeutlicht. Die Polizeiwache erhielt die Nachricht, die eingerichteten Panzersperren an der heutigen Kaiserstraße in Richtung Witten und Herdecke zu besetzen. Am folgenden Tag waren mittags Detonationen in der Ferne zu hören. Der Vormarsch der amerikanischen Truppenführer sollte angeblich nördlich von Dortmund gestoppt worden sein, tatsächlich befanden sich US-Truppen bereits in Lütgendortmund. Bochum sollte von drei Seiten eingeschlossen sein, Witten lag bereits unter Artilleriebeschuss. Am 9. April gab es morgens, obwohl die Geschäfte in Wetter geöffnet hatten, nichts mehr zu kaufen, weder Brot noch Kleidung. Auch der Friseur bot keine Rasuren mehr an, wenn nicht Seife mitgebracht wurde.

Tags darauf versuchten viele Wetteraner, Geld von ihren Konten beim Postamt abzuheben, allerdings wurden nur 100 Reichsmark pro Person ausgezahlt. Auch die Zeitungen erschienen nun nicht mehr. Vereinzelt tauchten in Wetter wieder heimkehrende Soldaten in Zivil auf, was auf Auflösungserscheinungen bei der Wehrmacht hindeutete. Mittags am 11. April rückte die Standarte Feldherrenhalle, die zur Bewachung der Gau-Dienststellen auf dem Harkortberg abgestellt war, in Omnibussen ab. Zur Bewachung von zurückgebliebenen Sachen auf dem Harkortberg schickte die Polizei zwei Soldaten hinauf.

Gauleiter Albert Hoffmann führte dann einen der letzten sogenannten Führererlasse, nämlich den „Nero-Befehl“, aus und ließ die Ruhrbrücken sprengen. Gegen 5.30 am 12. April wurden die Eisenbahnbrücke nach Vorhalle, Flutgrabenbrücke (Friedrichstraße) und Overwegbrücke gesprengt. Dort bildeten sich große Rauchpilze, der Luftdruck der Sprengungen war so heftig, dass im Rathaus Fensterscheiben zu Bruch gingen. Im Rathaus war man über die Sprengungen nicht informiert worden. Nach der Sprengung blieb die Wasserversorgung zunächst aus. Ein übler Zustand für die Toiletten im Krankenhaus, Rathaus und in der gesamten Unterstadt, der erst gegen 11 Uhr wieder behoben werden konnte. Zur Versorgung des Krankenhauses wurde eine Schlauchleitung vom Heiligen Born in das Krankenhaus gelegt. Die Dienststelle des Gaus Westfalen-Süd im Berufsschulgebäude war nur noch mit zwei Mitarbeitern in Zivil besetzt. Die übrigen sollen ohne Verabschiedung davongegangen sein. Zur Bewachung auf dem Harkortberg war noch Hauptmann Knappe, der Adjudant des Gauleiters, vor Ort.

Einzelfeuer

Gegen 17 Uhr am 12. April schoss die Artillerie der US-Truppen langsames Einzelfeuer von Nordost, vermutlich aus Ende (Poethen) nach Wetter und Herdecke. Einschläge gab es in der Nähe Overwegbrücke und Richtung Freiheit zum Feuerwehrturm und zur heutigen Friedrichstraße. Getroffen wurde das Berufsschulgebäude (heute Bauamt der Stadt Wetter), wo Dienststellen wie die Gauleitung untergebracht waren, und das Holzlager des Zimmermeisters Klemm, das der Witwe Adolf Buschmann an der Wilhelmstraße 17 gehörte. Beide Gebäude brannten aus.

Bezeichnend für die Situation kurz vor Kriegsende ist eine von Gustav Ebert mitgeteilte Szene, als er zu einem Fahrer in einem geparkten Auto sagte: „Wissen Sie schon, der Feind steht schon an der Voßkuhle. Er antwortete kurz: ‚Unser Freund‘.“ Die persönliche Enttäuschung über die militärische Niederlage Deutschlands, ein zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nicht entwickeltes Unrechtsbewusstsein beim Chronisten, oder schlicht ein nicht für möglich gehaltenes Eintreten dieser Situation verschlägt Ebert so die Sprache, dass er den Einmarsch der US-Truppen vom 13. April 1945 nicht erwähnt.

Allerdings kann in dieser Situation der spätere Rektor und seinerzeitige Lehrer an der Volksschule Unterstadt, Otto Schütz, weiter unterrichten. Schütz teilt in seinen Aufzeichnungen zum Kriegsende mit, dass in Wetter nicht die Absicht bestanden habe, den einrückenden Truppen Widerstand entgegen zu setzen. Die ersten amerikanischen Soldaten kamen vom Harkortberg und besetzten in Sichtweite der Burg die Straßensperre an der Herdecker Straße. Dabei kam es auch zu der einzigen Kampfhandlung: Ein leichter, bei der Demag in Wetter gebauter Panzer versuchte, die von amerikanischer Seite schon besetzte Straßensperre zu durchbrechen. Beim kurzen Gefecht wurden zwei Menschen getötet, zwei weitere verletzt. Unter Jagdbomber-Begleitung marschierten weitere US-Soldaten ein.

Kleine Drohung

Zunächst nahm der kommissarische Bürgermeister von Wetter eine abwartende Haltung ein. Als aber die amerikanische Seite drohte, die Stadt „flat“ zu machen, wenn nicht binnen zehn Minuten ein Verantwortlicher von städtischer Seite erschiene, übergab Bürgermeister Lorek auf dem nordöstlichen Türmchen der Burgruine in der Freiheit die Stadt kampflos. Lehrer Schütz wirkte bei diesen kurzen Verhandlungen als Übersetzer und besonnener, ruhiger und kluger Kopf mit. Er konnte die Lage friedlich gestalten.

Häuser wurden nach Waffen und Soldaten durchsucht. Das erste Zusammentreffen des Chronisten Ebert mit den ausländischen Soldaten beschreibt der Stadtinspektor am Sunderweg, wo in Einzelreihen hintereinander patrouillierende Amerikaner herabgingen. Allerdings war nur ein Vortrupp einmarschiert, die Hauptgruppe sollte in ein oder zwei Tagen nach Wetter folgen.

Der Historiker Dr. Dietrich Thier, 1953 geboren, arbeitete bis zu seinem Ruhestand 2018 über drei Jahrzehnte bei der Stadt Wetter und leitete auch das Stadt- sowie EN-Kreisarchiv.