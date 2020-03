Anbau für Kindergarten Spinngasse in Herdecke

Herdecke. Im Kindergarten an der Spinngasse in Herdecke soll es ab August 2021 eine vierte Gruppe geben.

Der evangelische Kindergarten an der Spinngasse in Her­decke bekommt einen Anbau zur Friedensstraße hin. Betreiber des Kindergartens ist die Kindergartengemeinschaft im Evangelischen Kirchenkreis Hagen. 500.000 Euro wird der Anbau vermutlich kosten. Investor ist die Evangelische Kirchengemeinde in Herdecke. Über die Mietpauschale bekommt sie das vorgeschossene Geld zurück. Teil der Kalkulation ist auch die Übernahme des Trägeranteils in Höhe von jährlich rund 19.000 Euro durch die Stadt Herdecke.

Zur Zeit gebe es einen Vorentwurf des Architekten, so Michael Dahme aus der Geschäftsführung der Kindergartengemeinschaft. 25 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren sollen in der neuen Ü3-Gruppe unterkommen. Dieter Joachim, städtischer Beigeordneter, hatte in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses auf den Stand der Erweiterungsplanung für die Spinngasse hingewiesen.

Ambitionierter Zeitplan

Das Landesjugendamt muss mitspielen, das Bauordnungsamt in Herdecke auch. Schließlich müssen Handwerker gefunden werden. Zu Beginn des Kindergartenjahres im August 2021 soll die neue Gruppe an den Start gehen. „Das ist sehr ambitioniert“, sagt Dieter Joachimi, „würde uns aber freuen“.