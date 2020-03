Angebot zur Trauerverarbeitung startet im Kletterwald Wetter

Wetter/Ennepe-Ruhr. Ein neues Gruppenangebot für Kinder und Jugendliche, die einen Menschen verloren haben, startet mit einem Tag im Kletterwald Wetter am Hakortberg

„Abschied nehmen, Halt erfahren“ – unter diesem Motto steht das neue Gruppenangebot für all jene, die einen Menschen verloren haben. Das Zentrum für Kinder- und Jugendtrauerarbeit „traurig-mutig-stark“ bietet ganzjährig Begleitung für trauernde Erwachsene, Jugendliche und Kinder an. Dahinter steckt der Verein für Trauerarbeit Hattingen, der nun den Kletterwald am Harkortberg in Wetter als Ausflugsziel anvisiert.

Und zwar für ein neues Gruppenangebot, das sich an abschiednehmende Kinder, Jugendliche und ihre Angehörigen richtet. Der dazugehörige Aktionstag im Kletterwald steht am Samstag, 4. April, von 10 bis 15 Uhr auf dem Programm. Es folgen dann ab dem 23. April (jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat) regelmäßige Treffen in der Lutherstraße 6 in Witten.

Dort seien die neuen Räumlichkeiten (einschließlich Kreativ- sowie Tobe- und Wutraum) des Kinderzentrums fertig eingerichtet, passend zum 20-jährigen Bestehen Ende des letzten Jahres. Der Verein für Trauerarbeit bietet darin ab jetzt die neue Gesprächsgruppe für abschiednehmende Kinder an. Diese richtet sich zudem an Jugendliche und Angehörige, die von einem Familienmitglied mit einer lebensverkürzenden Krankheit Abschied nehmen. Dabei kann es sich um Patienten von Palliativstationen, aus stationären- und ambulanten Hospizen aus Witten sowie den umliegenden Städten handeln, aber auch um Menschen, die ohne diese Form der Begleitung zuhause aufs Sterben zugehen.

Treffen alle zwei Wochen

Das Angebot sieht bis zu sechs Kinder pro Gruppe vor, die sich im 14-Tage--Rhythmus donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr treffen und dabei von dem Verein inklusive Ehrenamtlichen prozessorientiert begleitet werden. Es lassen sich laut Mitteilung bereits Ehrenamtliche vom Verein ausbilden, um das Angebot auch zukünftig zu unterstützen.

Herdecke Wetter Kontakt und Informationen Anmeldungen für den Aktionstag bei Annette Wagner (Telefon 02302 9826226 oder per Mail an a.wagner@traurig-mutig-stark.de).

Die Kosten liegen bei 5 Euro pro Person, das Mittagessen ist inbegriffen. Weitere Informationen stehen im Internet (auf www.traurig-mutig-stark.de).



Zum Auftakt des neuen Angebots werden alle Betroffenen und Interessierten zum Klettern am 4. April eingeladen. Hier sollen Teilnehmer mit vollem Körpereinsatz erfahren, was Klettern und Trauern miteinander verbindet. Im Fokus stehen Fragen wie: Was hält mich? Auf was kann ich mich verlassen? Was kann ich aushalten? „Klettern und Trauerverarbeitung haben etwas mit Vertrauen, dem gegenseitigen Sichern und Halten zu tun, mit Mut und Kraft und damit, eigene Ressourcen zu entdecken“, begründet Organisatorin Annette Wagner die Entscheidung, die beiden Erfahrungen miteinander zu verbinden.