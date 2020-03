Angeklagte aus Herdecke (19) rast mit 80 km/h durch Wetter

Mit Vollgas durch die 30er-Zone - im Herbst stoppte die Polizei in Wetter eine junge Herdeckerin, die auf breiter Front gegen die Verkehrsregeln verstieß. Und nicht nur das: Die 19-Jährige hätte gar nicht hinter dem Steuer sitzen dürfen. Doch das hielt sie offenbar nicht davon ab, den Beamten gegenüber auch noch pampig zu werden.

Blinker nicht gesetzt

Das Auto, mit dem die junge Frau am Abend des 25. September auf der Kaiserstraße unterwegs war, fiel der Polizei auf, weil die 19-Jährige nicht blinkte, als sie den Kreisverkehr verließ. Auch gab sie Gas, fuhr mit 80 Stundenkilometern durch die 30er-Zone und touchierte dabei beinahe andere Fahrzeuge. Die Beamten stoppten den Pkw und stellten schnell fest, dass die Fahrerin keinen Führerschein besaß. Doch die zeigte sich nicht etwa reuig. Im Gegenteil: Laut Protokoll war sie aggressiv und laut, teilte den Polizisten mit einem Lächeln mit, dass sie noch nie einen Führerschein besessen habe. Und: „Ich fahre regelmäßig, egal, ob das verboten ist. Ich werde auch weiter fahren. Und Sie können nichts dagegen machen.“

Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde der Herdeckerin nun vor dem Amtsgericht Wetter zur Last gelegt. Dort präsentierte sie sich deutlich leiser und höflicher. Den Vorwurf räumte die 19-Jährige ein und begründete die Tat damit, dass es ihrem Freund an dem Abend schlecht gegangen sei. Er habe Bauchschmerzen gehabt. Daher habe sie vorgeschlagen, dass sie das Steuer übernehme. „Er wollte das nicht. Ich habe ihn überredet“, beeilte sie sich zu sagen. „Ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht“, betonte sie, die das Autofahren auf einem Übungsplatz gelernt haben will, zudem. Mit ihrem Verhalten den Beamten gegenüber konfrontiert, suchte sie nach Gründen: „Ich war sauer, weil die uns so schlecht behandelt haben.“ Dafür und für alles andere fand die Vertreterin der Anklage kurz darauf in ihrem Plädoyer deutliche Worte: „Es sind nicht immer die Anderen schuld.“

Zum Glück sei sie damals angehalten worden und es sei durchaus nachvollziehbar, dass die Polizei in der Situation nicht mehr besonders freundlich gewesen sei. Offenbar merke sie noch immer nicht, wie ernst die Sache hier sei. Auch erklärte die Anklägerin, dass sie die Meinung vertrete, dass die Herdeckerin zur Zeit nicht dazu geeignet sei, am Straßenverkehr teilzunehmen, dass sie erst einmal keinen Führerschein erhalten sollte. Jugendrichter Janbernd Wessel sah das nicht anders. Aus diesem Grund endete das Verfahren für die 19-Jährige nicht nur mit 480 Euro Geldauflage, sondern auch mit neun Monaten Sperrfrist zur Erteilung einer Fahrerlaubnis.

Es droht die Arrestanstalt

Wessel redete ebenfalls Tacheles: Die Herdeckerin habe keine Einsicht gezeigt und solle auch nicht am Straßenverkehr teilnehmen. „Nehmen Sie sich das zu Herzen und lassen Sie die Finger vom Steuer – bis Sie einen Führerschein haben.“ Darüber hinaus warnte er die Frau, die Geldauflage nicht zu erfüllen. In dem Fall drohten ihr vier Wochen Arrestanstalt.