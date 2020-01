Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angst ist immer subjektiv

Das Urteil des Verwaltungsgerichtes ist eindeutig. Doch muss dabei berücksichtigt werden, dass ein Gericht nur nach geltendem Recht und Fakten entscheiden kann. „Ein etwaiges Unsicherheitsempfinden in der Bevölkerung vermag keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit zu begründen, da diese nicht den Schutz subjektiver Gefühle und Empfindungen umfasst“, heißt es in der Begründung des Gerichts. Übersetzt bedeutet das: Es mag sein, dass Passanten subjektiv das Gefühl von Bedrohung haben, wenn sie an alkoholisierten Menschen vorbeigehen. Allerdings gebe es keine Faktengrundlage, die dieses Gefühl von Unsicherheit bestätigt. Ein „unansehnlicher“ Eindruck reiche nicht aus, um eine Gefahr für die öffentliche Ordnung zu begründen.

Fakt ist, dass der Bahnhof samt Bahnhofsplatz zu den sogenannten Angsträumen der Stadt Wetter gehört, an denen viele Menschen Unbehagen spüren. Ob sich dieses Unbehagen durch ein Alkoholverbot auflöst, mag bezweifelt werden, allerdings wird es dadurch auch nicht verstärkt.



Nach dem Urteil ist nun die Politik erneut gefordert, denn Angsträume lassen sich nicht nur durch Verbote entschärfen. Davon abgesehen geht es nicht nur um den Bahnhofsvorplatz, sondern generell um den Zustand des zum Teil vermüllten Bahnhofs. Vielleicht sollten sich daher Stadt, Rat und Deutsche Bahn einmal zusammensetzen, um gemeinsam nach einer Lösung zu suchen.