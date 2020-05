Anmeldungen an Herdecker Realschule gehen zurück

Wetter/Herdecke. Viele Herdecker Schüler gehen zum Gymnasium und fehlen an der Realschule. In Wetter verschieben sich die Anmeldezahlen nur leicht.

Bei den Anmeldezahlen der weiterführenden Schulen in Herdecke gibt es starke Verschiebungen: Bei der Realschule wurden Kinder in der Stärke einer ganzen Klasse weniger angemeldet, beim Gymnasium gegenüber sind‘s nahezu ebenso viele Fünfklässler mehr. In Wetter sind die Anmeldezahlen an der Sekundarschule sehr stabil, am Gymnasium sinken sie leicht.

202 Jungen und Mädchen gehen am Ende dieses Schuljahres in Wetter ab auf weiterführende Schulen. Das sind 25 Kinder weniger als noch vor einem Jahr. Auf die Sekundarschule in Wetter wechseln wollen 63 Schülerinnen und Schüler aus Wetter, im Sommer 2019 waren es 62. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium kommt aktuell auf 79 Anmeldungen im Vergleich zu 96 im Vorjahr.

Die Realschule in Herdecke lag bei den Anmeldungen vor einem Jahr sogar vor dem Gymnasium. 92 Jungen und Mädchen wollten zum Start des Schuljahres 2019/2020 auf die Realschule am Bleichstein wechseln, 59 sind es aktuell. Die Anmeldezahl an der Friedrich-Harkort-Schule, dem städtischen Gymnasium in Herdecke, stieg von 80 auf 114.

Bereits im vorigen Jahr hatten Elternvertreter der Realschule befürchtet, dass diese Schulform an Attraktivität verlieren könnte. Dabei ging es unter anderem darum, dass die Realschule in Herdecke zu einer sogenannten „Bündelschule“ werden sollte. Hier werden Inklusionskinder unterrichtet, während diese am Gymnasium nicht mehr aufgenommen werden müssen. Kein Konzept für diese zusätzliche Aufgabe, zu wenig Personal für Förderschüler und Raumnot hatten die Eltern bemängelt.

In den aktuellen Anmeldezahlen sind auch Schüler aus Nachbarstädten enthalten. So wollen aus Hagen jetzt nur zwei oder drei Schüler nach Herdecke auf die Realschule. „So wenige wie noch nie“, sagt Leiterin Anke Lohscheidt. Das könne daran liegen, dass voriges Jahr so vielen Hagenern abgesagt werden musste. Und noch einen Grund sieht sie für das Hochgehen der Zahlen beim Gymnasium: Die Rückkehr zu G9 lasse für manche Eltern das Gymnasium wieder zum direkten Weg zum Abitur werden. Bei G8 hätten Eltern die neun Jahre erst über Realschule und dann die gymnasiale Oberstufe gewählt, um weniger Druck beim Lernen aufzubauen.