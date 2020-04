April 1945 in Wetter und Herdecke: Tote und turbulente Tage

Mit dem Einmarsch der Amerikaner endete für die Wetteraner und Herdecker der Zweite Weltkrieg de facto schon Mitte April 1945, somit einige Tage vor dem offiziellen Datum 8. Mai. Dabei waren die letzten Stunden vor der Übergabe der jeweiligen Stadt an die US-Soldaten äußerst ereignisreich, wie zwei Zeitzeugen auch heute noch berichten können.

Dr. Karl-Otto Schütz, geb. 1929, hat sein Leben in einer Biografie mit dem Titel "Eine Vita in Wetter" zusammengefasst. Darin berichtet er auch über die Möhne-Katastrophe und das schwere Zugunglück 1946 Foto: Archivfoto / WP

Der Ur-Wetteraner Dr. Karl-Otto Schütz, 1929 geboren, ist der Sohn des damaligen Volksschul-Lehrers Otto Schütz, der am 13. April 1945 als Dolmetscher ein wichtiger Vermittler bei der kurzen Verhandlung zwischen den Amerikanern und Bürgermeister Lorek an der Burgruine war. Der promovierte Anglist schildert in seinen späteren Aufzeichnungen auch jenen Moment, als er überrascht seinen Vater im Kreise der US-Soldaten sah. „Ich glaubte zwar nicht, dass die Amerikaner ihn erschießen würden, aber ganz auszuschließen war das nicht“, so Karl-Otto Schütz, der beruflich ebenfalls als Lehrer aktiv war und die militärische Lage vor genau 75 Jahren als „völlig unübersichtlich“ einstufte.

Spannend waren demnach auch ungenierte Plünderungen der Gau-Zentrale und des Bunkers am Harkortberg durch die Bevölkerung, „nachdem sich die Wachmannschaft verdünnisiert hatte“. Der junge Karl-Otto widerstand der Versuchung, eine Schreibmaschine mitzunehmen. Im Nachhinein betitelte Schütz das Vorgehen der Leute als „Groll gegen die Bonzen“, da diese im Gegensatz zu Otto Normalverbraucher bis dato auf kein „Pänneken Fett“ verzichten mussten.

Zudem berichtet der pensionierte Lehrer von einer unheimlichen Begegnung mit Russen oder Ukrainern aus Vorhalle, die nach dem Abzug der Wehrmacht den Gerüchten zufolge „rachsüchtig“ die Ruhr entlang zogen. Die gelangten wegen der Brückensprengungen vom 12. April zwar nur mit Mühe nach Wetter, doch traf Schütz mit zwei Freunden nahe des Flusses zwei „finstere Gesichter“. Zum Glück kam es zu keiner Auseinandersetzung.

Verletzung durch Granate neben ihm

Tote wiederum gab es nach einem Artillerietreffer an der damaligen Berufsschule. Schütz erlitt auf dem Hof nur Splitter-Verletzungen, als eine Granate neben ihm „krepierte.“ Ohnehin hatte man mit dem „Sensenmann jederzeit zu rechnen.“ Dazu passt, dass sein Freund Uli eines Tages unvermittelt nahe der Ruhr eine Handgranate aufhob, fallen ließ – und nichts geschah.

Am frühen Morgen des 12. April sprengte die Wehrmacht die Obergrabenbrücke in Wetter sowie weitere Brücken über die Ruhr Foto: Stadtarchiv Wetter / WP

Dementsprechend turbulent waren diese April-Tage, als auch noch amerikanische Artillerie auf dem Hinterhof des Rathauses nach Vorhalle feuerte. Deutsche Soldaten erwiderten das. In einem Luftschutzkeller in der Schulstraße erlebte der junge Schütz dann nachts mit anderen eine Beinahe-Katastrophe, als Bruchsteine einen noch heftigeren Granateinschlag verhinderten. Dabei ging es um Zentimeter.

Dagegen kamen zwei Frauen in der Hochstraße 3 nach einem Treffer im Haus von Dachdecker Bock ums Leben. Der junge Karl-Otto half beim Leichen-Transport und sah auf den Bahren im Feuerwehrhaus abgetrennte Beine (ein junger Amerikaner mit Maschinengewehr erschrak sich demnach heftig bei dem Anblick) sowie in der Folge auch verstorbene Säuglinge und Männer. Fazit: „Das Totenhaus war ohne jede Einschränkung ein Schreckensort“, der nach Meinung von Schütz nicht in sein Wetter passte. Dort war das Leben zwar von Hunger geprägt, doch verliefen die folgenden Wochen für ihn undramatisch. Das vermitteln auch seine Schilderungen von zwanglosen Zusammentreffen mit Amerikanern in der Badeanstalt.

Deutsche Truppen sprengen am 13. April 1945 auf ihrem Rückzug in Herdecke die Ruhrbrücken und den Viadukt, während amerikanische Truppen bereits das Stadtgebiet erreicht haben Foto: Archiv Peter Altmaier

In Herdecke erinnert sich Wolfgang Kessler, wie sein Zwillingsbruder Manfred 1939 geboren, an das Kriegsende. Die zwei Jungen besuchten damals den evangelischen Kindergarten. „Bei Fliegeralarm ging es für uns in den Bunker unter der Bonnermannschule“, erzählt Wolfgang Kessler. Seine Familie wohnte in der Harkortstraße 15 im Erdgeschoss, sie fand oft Zuflucht in einem Luftschutzkeller unter der Wohnung. Als die Amerikaner einrückten „wollten wir – der Situation entsprechend – noch in den Bunker an der Rattenmühle, kamen aber nicht weit, da uns Soldaten schon vom Norden kommend auf der Wetterstraße entgegen kamen. Also zurück in den Keller.“

Noch das Vaterland retten?

Dort befand sich an jenem Tag auch ein sehr junger Soldat, der unbedingt noch das Vaterland verteidigen wollte. „Mit Mühe und Not konnte ein älterer Herr aus unserem Haus ihn davon abbringen“, so Wolfgang Kessler, der später als Vermessungsingenieur Jahrzehnte für die hiesige Stadtverwaltung arbeitete und für den Heimat-/Verkehrsverein viele Führungen durch Herdecke übernahm.

Zurück ins Frühjahr 1945: Während das Militär auch durch die Harkortstraße zog und die Zwillinge sich am offenen Fenster befanden, „strichen die Amerikaner uns über die blonden Haare – zum Verdruss unserer Mutter.“ Später erhielten die Kessler-Brüder im Hinterhof der Wohnung Süßigkeiten, vornehmlich Kaugummi. „Natürlich war es uns unbekannt, deshalb bissen wir nur kleine Stücke davon ab und kauten die stundenlang.“