Auch für Wetter gesperrt: Düstere Aussichten für Kirmesleute

Die Absage des Oktoberfestes ist für Heiner Aufermann eine Katastrophe. Nicht, weil er selbst dort vertreten gewesen wäre, sondern weil er befürchtet, dass das Münchener Fest als Zugpferd in Deutschland dient und nun auch vorzeitig viele kleine Veranstaltungen, die nach dem 31. August geplant waren, nachziehen. Für den Schausteller in dritter Generation düstere Aussichten.

Seit Anfang Januar hat Aufermann schon keine Einnahmen mehr. Das war einkalkuliert. „Wir rechnen immer bis etwa Ende April, Anfang Mai. Dann beginnen die ersten Veranstaltungen wieder, und selbst, wenn die mal buchstäblich ins Wasser fallen, haben wir vorgesorgt. Aber einen kompletten Ausfall wie jetzt, das gab es noch nie“, so Aufermann.

Natürlich habe er Soforthilfe beantragt, aber das Geld ist noch nicht ausgezahlt worden. „Leasinggesellschaften sträuben sich, einen Aufschub zu gewährleisten. Dabei wollen wir kein Auto geschenkt, nur einen Aufschub. Aber sie sagten nur, das sei nicht ihr Problem“, berichtet Heiner Aufermann. Insgesamt gebe es rund 5000 Schaustellerfamilien in Deutschland. Corona, so Aufermann, sei wie ein Vulkanausbruch über sie gekommen. „Man hat uns nun eigentlich Berufsverbot erteilt“, sagt er.

Er könne verstehen, das Gesundheitsschutz vorgehe. Das sei für ihn überhaupt keine Frage. Doch selbst kleinere Veranstaltungen sind abgesagt, dabei arbeitet der Dachverband der Schausteller schon an Plänen, wie die Schausteller den Menschen ein wenig Vergnügen bereiten und sie ablenken können in der schwierigen Zeit. „Mein Großvater und meine Mutter haben erzählt, dass selbst in der Nazi-Zeit Kirmes stattgefunden hat und nach dem Krieg sogar sehr gefragt war. Die Leute haben in Naturalien wie Butter bezahlt, damit sie eine Runde auf dem Karussell drehen konnten“, berichtet er. Er sei bereit, alle Auflagen zu erfüllen, von Hygienestationen über Desinfektion der Geräte nach jedem Gebrauch bis hin zum Spuckschutz, Hauptsache, er könne wieder arbeiten.

Von Krediten hält er nichts. „Die müssen ja auch irgendwann wieder zurückgezahlt werden“, gibt er zu bedenken. Wie das gehen soll, wenn alles abgesagt ist, sei ihm ein Rätsel. Einen staatlichen Rettungsschirm könnte er sich hingegen gut vorstellen. „Schaustellerei ist Kultur. Wenn wir uns alle nicht mehr halten können, stirbt diese lange Tradition und ein Stück Kultur“, sagt er. Aufermann hofft, dass er sich in ein paar Wochen zumindest mit kleinen Fahrgeschäften an Tankstellen stellen kann, auch wenn ihm das finanziell nicht hilft. So könne er zumindest den Menschen Freude bringen.