Auch in Herdecke gabs am 16. März 1920 Tote nach Kapp-Putsch

Herdecke. 100 Jahre Kapp-Putsch: Die Auswirkungen waren damals auch in Herdecke zu spüren. Am 16. März 1920 fielen Schüsse am Kaisberg und am Bahnhof.

Vor genau 100 Jahren war auch Herdecke durch den so genannten Kapp-Putsch in Berlin in Aufruhr. Während in Wetter am 15. März 1920 gekämpft wurde, befand sich die Arbeiterschaft von Herdecke gemäß dem Aufruf des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes zum Kampf gegen den Kapp-Putsch im Generalstreik.

Rund 750 Arbeiter aus sämtlichen Industrie- und größeren Handwerksbetrieben sowie der Eisenbahn beteiligten sich am Streik. Es blieb nicht nur beim Streik. Der Sieg in Wetter hatte die Arbeiter in ihrem Vorgehen gegen die Freikorps-Truppen gestärkt. Die nach dem Gefecht in Wetter nach Hagen zurückkehrenden Arbeiter drehten sofort Richtung Herdecke um, als am frühen Abend des 15. März die Nachricht verbreitet wurde, dass die in Herdecke am Bahnhof angekommenen drei Kompanien des Freikorps Lichtschlag ihre schweren Waffen ausladen wollten. Weiterebewaffnete Arbeitergruppen stießen aus dem Lenne-, Volme- und Ennepetal dazu.

Arbeiterarmee mit 6000 Bewaffneten

Hagens Oberbürgermeister Cuno fuhr noch am Abend zu den bereits an den Stadtrand von Herdecke vorgerückten Arbeitern, um sie von Kampfhandlungen abzuhalten. Anschließend warnte er das Wehrkreiskommando vor weiteren anrückenden Arbeitern aus dem Raum Bochum, Langendreer, Witten sowie Ende und wies auf die Gefahr für die Truppen in Herdecke hin. Am späten Abend war die Arbeiterarmee auf geschätzt 6000 Bewaffnete gewachsen. Ihr standen 350 Soldaten des Freikorps gegenüber. Ein Gefecht wie in Wetter drohte erheblich blutiger zu werden.

Zu diesem Zeitpunkt liefen in Herdecke selbst Verhandlungen zwischen Bürgermeister Bonnermann und dem Hauptmann Lange, der die drei Kompanien des II. Bataillons des Freikorps Lichtschlag befehligte. Um 2 Uhr nachts informierte Bonnermann den Kollegen aus Hagen über einen verabredeten Waffenstillstand in Herdecke, wo bisher noch kein Schuss gefallen war. Daraufhin ließ Cuno am frühen Morgen des 16. März in Hagen und bei den Arbeitertruppen vor Herdecke ein Flugblatt verteilen, in dem er die Arbeiterschaft auf den Ernst der Lage und die Gefahr, dass weitere Truppen gegen sie aufmarschieren und die bewaffneten Arbeiter als Aufrührer behandeln würden, hinwies. Er warnte vor einem großen Blutbad.

Schüsse am Kaisberg und Bahnhof

Um 8 Uhr morgens wurden dann doch vom Kaisberg aus die Truppen beschossen, auch am Herdecker Bahnhof gab es eine Schießerei zwischen Soldaten und Arbeitern. Letztere hatten in der Nacht die gesamte Stadt umstellt, während die Soldaten Bahnhof und Rathaus besetzt und die Ortsausgänge nach Hagen und Wetter gesichert hatten.

Auf Arbeiterseite gab es am Güterbahnhof zwei Tote: Karl Märtin, ein Kutscher aus Hagen, und Eugen Blumberg, Bauarbeiter aus Herdecke. „Im Kampf gegen Reichswehrtruppen durch Kopfschuss getötet“, heißt es dazu in der polizeilichen Mitteilung. Ein dritter Arbeiter starb später im Krankenhaus in Hagen. Von Toten auf der Soldatenseite ist nichts bekannt. Die Verluste führten rasch zu neuen Verhandlungen zwischen Bonnermann und Hauptmann Lange im Rathaus. Später kamen aus Hagen OB Cuno und einige Stadtverordnete dazu. Mit einer Parlamentärflagge am Auto hatten sie die Linien der Arbeiter und der Soldaten an der Ruhrbrücke passieren können.

Die Verhandlungen hatten Erfolg, nicht zuletzt, weil ein Teil der Soldaten angesichts der Übermacht der Arbeiter den Gehorsam verweigerte. Beide Kompanien legten die Waffen nieder, die Offiziere wurden im Sitzungssaal des Rathauses, die einfachen Soldaten unter Bewachung im Seminargebäude festgesetzt, später nach Hagen gebracht und nach wenigen Tagen nach Bielefeld weitergeleitet.

Weitere Kämpfe im Ruhrgebiet folgten

Die beiden Siege der Arbeiterschaft in Wetter und Herdecke waren der militärische Auftakt für wochenlang anhaltende Kämpfe zwischen Arbeitern und Truppen aus Freikorps und regulärer Reichswehr im gesamten Ruhrgebiet, die mit großer Brutalität geführt wurden. Sie endeten mit hunderten Toten und Verwundeten sowie einer Niederlage der Arbeiter. Das Freikorps Lichtschlag allerdings, das den Beginn dieses „Bürgerkriegs“ provozierte, wurde nach den Niederlagen in Wetter und Herdecke noch am 17. März in einem schweren Gefecht bei Dortmund endgültig besiegt und entwaffnet. Es spielte fortan keine Rolle mehr.

Herdecke Wetter Buch nennt Tote aus Wetter und Herdecke Fast vergessen, dennoch ganz wichtig im Ringen der Deutschen um den Erhalt der Weimarer Demokratie: Der Kapp-Putsch und vor allem die Gegenbewegung sind Gegenstand eines frisch erschienenen Buches von Klaus Gietinger. Gietinger ist Sozialwissenschaftler und Regisseur. Auf 325 Seiten unter dem Titel „Kapp-Putsch - 1920. Abwehrkämpfe. Rote Ruhrarmee“ zeigt er erst die Vorgeschichte des Putsches. Der Sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert habe mit den „Kriegsverbrechern“ der Obersten Heeresleitung paktiert und die Beschlüsse der SPD ignoriert, so Gietingers Vorwurf. Auf mehreren Seiten würdigt er die Ereignisse in Wetter mit dem ersten Sieg von Arbeitern über putschistische Truppen. Vier Tote aus Wetter und zwei aus Herdecke sind namentlich erfasst.

Es ist schwierig, sich aus den verschiedenen Quellen ein genaues Bild über die Ursachen des Gewaltausbruchs und vom tatsächlichen Ablauf der Ereignisse im Ruhrtal in den Tagen nach dem Kapp-Lüttwitz-Putsch zu machen. Je nach politischem Standpunkt unterscheiden sich die Augenzeugen- bzw. Journalistenberichte doch erheblich.

Der entscheidende Grund scheint tatsächlich die unklare Haltung des Generals von Watter gegenüber den Putschisten in Berlin gewesen zu sein. Er erweckte zumindest den Eindruck in ihrem Interesse zu handeln. Dies hing mit seinen Maßnahmen als kommandierender General im Ruhrgebiet seit dem Ende des Krieges zusammen. Auch der Einsatz des Freikorps Lichtschlag spielte eine Rolle. Es war zwar mittlerweile in die Reichswehr integriert, wurde aber aus seiner Entstehungsgeschichte und seinem bisherigen Auftreten heraus von den Arbeitern eindeutig als „rechtsradikale Truppe“ betrachtet. Im Ruhrgebiet nannte man das Korps, das unter der alten preußischen schwarz-weiß-roten Fahne auftrat, schon im Frühjahr 1919 „Freikorps Totschlag“.

Wie richtig das Urteil der Arbeiter über dieses Korps war, zeigt die Wertschätzung der Nationalsozialisten der Freikorps nach dem 30. Januar 1933. Im Juni 1934 wurde in Dorsten ein Denkmal eingeweiht, das an die Rolle der Freikorps 1919/1920 im Ruhrgebiet erinnerte. Die Tafel an einem großen Findling zeigte folgenden Text: „Den Freikorps Lichtschlag/Loewenfeld, Februar 1919 - März 1920. Unsern Befreiern aus Spartakistengewalt. Mit Adolf Hitler im zweiten Jahr des dritten Reiches 1934. ‚Euch war’s verhüllt, nun ist’s am Tag, ihr schlugt den ersten Hammerschlag!‘“