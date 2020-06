Auf großer Datenreise in Wetter und Herdecke

Kleine Rutschpartie gefällig? 12.051 Männer und Frauen 13.196 waren vor fünfzehn Jahren in Herdecke gemeldet. Diese Zahlen blinken auf, wenn sich die Maus über den Anfang der Zeitreihe mit der Bevölkerungsentwicklung bewegt. Fährt die Maus weiter nach rechts, gehen die Zahlen bis 2014 runter und dann noch einmal leicht rauf. Für Wetter gibt es ein entsprechendes Angebot. Zu finden sind die Daten in einer Doppelstatistik. In diese Form gebracht hat sie Prof. Hans-Joachim Mittag aus Wetter.

Beide Städte haben auf ihren Homepages einen Link zu der nutzerfreundlich aufbereiteten Datensammlung gelegt. Balkendiagramme, Zeitreihen und detaillierte Daten zeigen anschaulich die Bevölkerungsentwicklung in den beiden Ruhrstädten in den Jahren 2005 bis 2019. „Damit liegt erstmalig ein solcher statistischer Datenvergleich vor“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der beiden Stadtverwaltungen.

Die Nachbarstädte Wetter und Herdecke sind vielfach verbunden, sie haben in etwa die gleiche Größenordnung, und die Zahlen der jeweils anderen Stadt bieten so etwas wie eine erste Vergleichsmöglichkeit für das aufbereitete Zahlenmaterial. Entwickelt und umgesetzt wurde der neue Service vom pensionierten Statistik-Professor Hans-Joachim Mittag und von Dr. Tobias Augstein. Er ist tätig im Institut für Kooperative Systeme, einem An-Institut der FernUni Hagen, an der auch Mittag lehrte.

Der Statistik-Spezialist aus Wetter traf mit seinem Vorschlag auf offene Ohren in Herdecke und Wetter: „Das ist ein innovativer und anschaulicher Datenvergleich zwischen unseren Städten, der sicherlich auf ein großes Interesse von Seiten der Bürgerinnen und Bürger treffen wird“, lobt Wetters Bürgermeister Frank Hasenberg das ehrenamtliche Engagement von Hans-Joachim Mittag. Natürlich sei neben dem Vergleich auch der jeweilige Blick auf die Einzeldaten der Bevölkerungsentwicklung in Wetter und Herdecke möglich.

Herdeckes Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster lobt die gelungene Visualisierung: „Mit einem Mausklick lassen sich die Parameter beliebig verändern. So erhält der Nutzer ganz unkompliziert einen schnellen Überblick über die Bevölkerungsentwicklung der beiden Städte.“ So lässt sich mit einem Blick erfassen, dass im letzten Jahr Herdecke bei den Geburtenzahlen vorne gelegen hat, Wetter dagegen mehr Sterbefälle zu verzeichnen hatte als die Stadt ein wenig weiter die Ruhr hinauf.

Das ist Professor Hans-Joachim Mittag Professor Hans-Joachim Mittag (70) wohnt in Alt-Wetter in der Freiheit. Bis zu seinem Ruhestand hatte er an der Fernuniversität in Hagen eine Professur für Statistik. Insgesamt vier Jahre war er zwischendurch außerdem als nationaler Sachverständiger bei „Euro-Stat“ tätig, dem offiziellen Statistischen Amt der Europäischen Union. Er hat auch eine eigene Seite im Netz: http://mittag-statistik.de/ Der neue Statistik-Arbeitsbereich, den er mit dem Hagener Institut für Kooperative Systeme aufbaut (http://iks-hagen.de), ist unter https://stat.iks-hagen.de erreichbar. Dort findet man auch Links zu den Visualisierungen der Datensätze zu Militärausgaben und PKW-Neuzulassungen.

Das Zahlenmaterial ist ziemlich frisch, und bei der Aufbereitung war Professor Hans-Joachim Mittag vor allem die Übersichtlichkeit wichtig. Wer will, kann über einen eigenen Reiter auch die Basis-Tabellen aufrufen, die die Altersentwicklung oder den Zu- und Wegzug dokumentieren. Gut darstellen lassen sich die Seiten auf Computer-Monitoren oder Tablet-PCs. Auf dem Smartphone kann‘s schon mal etwas eng werden. Augenblicklich schaut der pensionierte Professor, ob sich noch andere Städtepaare für einen solchen interaktiven Städtevergleich interessieren.