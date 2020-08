27-Jähriger aus Herdecke stirbt bei Badeunfall in der Ruhr

In der Ruhr (und nicht – wie zunächst von der Polizei angegeben – im Hengsteysee) ist ein 27-Jähriger aus Herdecke wohl am frühen Mittwochabend ertrunken.

Herdecke. Ein 27-Jähriger aus Herdecke ist am Mittwoch in der Ruhr nahe des Gymnasiums ertrunken. Trotz Hilfe und Reanimation verstarb der Mann.

Am Mittwoch erhielt die Polizei die Information, dass sich nahe der Hengsteyseestraße ein Badeunfall in der Ruhr ereignet hat. Ein 27-jähriger Mann aus Herdecke, den Zeugen in Höhe der Friedrich-Harkort-Schule sahen, wurde beim Eintreffen der Polizisten nahe des Ruhrtalradwegs bereits durch die Rettungskräfte reanimiert.

Zeugen verständigen die Rettungskräfte

Eine 37-jährige Zeugin gab an, dass der ihr fremde Mann plötzlich im Wasser untergegangen sei. Sie rief um Hilfe, worauf ein 36-jähriger Wetteraner aufmerksam wurde und zur Hilfe kam. Er fand den Mann unter Wasser und zog diesen an Land. Sie verständigten die Rettungskräfte, die sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begangen.

Der 27-Jährige wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo er am Abend verstarb. Die Kriminalpolizei wurde verständigt. Die genauen Ermittlungen zum Hergang dauern an, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit.