Barrierefrei Reisen: Mit dem Rollstuhl durch die Alpen

Sich selbst überwinden, Ängste abbauen, den Berg bezwingen – für einige Bewohner der Stiftung Volmarstein ist das im Herbst möglich. Dann geht es nach Hinterbichl, einen kleinen Ort in Osttirol. Wenig Tourismus, dafür aber teilweise gute Wege für Elektrorollstühle. „Dort können wir bis zu 2000 Metern den Berg hinauf“, freut sich Daniel Starosta. Seit 2011 begleitet der 41-jährige Mitarbeiter der Stiftung die Teilnehmer alle zwei Jahre in die Alpen. „Es ist ein tolles Gefühl für unsere Bewohner, und warum sollten sie nicht auch in die Berge fahren? Was wir als Läufer können, schaffen wir auch mit dem Rollstuhl“, sagt er und schaut zu Hannah Long.

Sie war eine der ersten Rollstuhlfahrerinnen, die 2012 an der Reise teilnahm. Seitdem hat sie das Bergfieber gepackt. „Ich fühle mich dort frei und glücklich. Glücklich, mir den Weg selbst erarbeitet zu haben“, sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht. Gut zwei Jahre spart die 32-Jährige für die Reise. Zeit, die sie zudem für die Vorbereitung nutzen kann. Ist der Elektrorollstuhl in Ordnung? Wie sieht es mit der Bereifung aus? Hat sie genügend Regenhosen oder braucht sie neue Schuhe? Das alles muss im Vorfeld geregelt sein.

Mit dem Rollstuhl durch die Alpen

Und auch die Routen vor Ort müssen gut durchdacht sein. „Man muss damit rechnen, dass auf den steilen Wegen auch mal ein Gatter kommt. Als Fußgänger kein Problem – aber mit dem Rollstuhl kommt man nicht durch den schmalen Schlitz.“ Daher sei es wichtig, die Touren vorab gut zu planen und sich gegebenenfalls den Schlüssel für die Gatter von den Bauern zu holen. Auch Pausenpunkte müssen mit einkalkuliert werden. Dann können sich die Akkus der Elektroroller wieder erholen.

Vom Ehrgeiz gepackt

Bis zu 600 Höhenmeter schaffen sie in der Regel. „Es ist uns aber auch schon häufiger passiert, dass wir die letzten hundert Meter bis zum Ziel gemeinsam geschoben haben“, so Starosta. „Da packt die Teilnehmer der Ehrgeiz.“ So auch bei Hannah Long. „Ihr fehlten nur noch gut 50 Meter bis zur 2000-Metergrenze. Die wollte sie unbedingt knacken – komme was wolle“, erinnert er sich. Und auch Hannah muss lachen, als sie sich an den Tag erinnert. Auf allen Vieren sei die junge Frau den Berg hinauf. Und sie schaffte es mit letzter Kraft. „Ich liebe die Berge. Der Ausblick, das Gefühl in einem – einfach toll“, schwärmt sie.

Am liebsten ist sie auf der Gottschaunalm. „Da kann man super sitzen und sich unterhalten, während man über die Täler schaut“, stimmt Starosta ihr zu. Mit insgesamt vier Kollegen begleitet er die Tour, an der meist fünf Fußgänger und vier bis fünf Rollstuhlfahrer teilnehmen. „Wir achten darauf, dass immer ein Fußgänger und ein Rollstuhlfahrer zusammen gehen“, sagt er.

Vertrauen ist wichtig

Die Fußläufer gehen einen Single-Trail entlang. Foto: Stiftung Volmarstein

Dass es dabei auch mal kleinere Pannen gibt, sei bei einer Bergwanderung völlig normal. „Es ist ein Berg, da gibt es immer mal wieder Barrieren, die wir gemeinsam überwinden“, sagt der 41-Jährige. Und Barrieren – das sind auf dem Berg vor allem die Kühe, wie Hannah mit einem Lachen sagt. „Die liegen dort teilweise einfach mitten auf den Wegen.“ Ansonsten aber schaue man, dass es neben den steilen Single-Trails auch befahrbare Wege gibt, an dessen Ende sich beide Gruppen wieder treffen.

Des Weiteren werden im Vorfeld kleinere Touren geübt. Hannah Long beispielsweise sei gerne im Wald unterwegs. „Ich bin sehr naturverbunden.“ Und auch in Meschede gebe es einen Trail-Weg, der sich als Training eigne. Dennoch: Vor ihrer ersten Tour hatte die 32-Jährige aus Volmarstein etwas Angst. „Ich war noch nie zuvor in den Bergen. Aber ich dachte mir: Die werden schon wissen, was sie machen.“ Vertrauen sei bei einer solchen Reise sehr wichtig, das findet auch Daniel Starosta. „Es geht und fällt mit dem Team. Wir vertrauen uns zu 150 Prozent.“