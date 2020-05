Bauspielplatz Herdecke: Abenteuer mit Corona-Regeln

Die Corona-Lockerungen seitens Bund und Land führen zu neuen Möglichkeiten, die vor Wochen noch undenkbar waren. So verkündete nun Dieter Joachimi als Beigeordneter der Stadt Herdecke, dass sie den Abenteuerspielplatz (ASP) in den Sommerferien anbiete. Für den Bauspaß vom 29. Juni bis 17. Juli 2020 auf dem Kalkheck können interessierte Kinder sich ab sofort im Internet anmelden, diese müssen sich dann aber täglich von 9 bis 16 auf Einschränkungen einstellen.

Das zuständige Team der städtischen Kinder- und Jugendarbeit kann in der ersten Ferienhälfte nur 50 junge Herdecker (Auswärtige sind nicht zugelassen) pro Woche beaufsichtigen. Die insgesamt 150 Teilnehmer müssen zwischen sechs und zehn Jahre alt sein. „Bei Grundschülern sehen wir einfach den größten Betreuungsbedarf“, so Joachimi. Zum Vergleich: 2019 kamen 489 Mädchen bzw. Jungen zum ASP, die teils auch älter waren.

Zum Schutz der kleinen Budenbauer und der Mitarbeiter kündigt die Stadtverwaltung auch Zugangskontrollen an. Eltern haben keinen Zutritt zum Kalkheck-Gelände, somit fällt das beliebte Bergfest aus. Die Erwachsenen können bzw. sollten ihren Sprösslingen zudem Lunchpakte mitgeben, die gewohnte Verpflegung vor Ort dürfe es nicht geben. Außerdem müssen die Verantwortlichen die Spielmaterialien und Werkzeuge nach dem Gebrauch desinfizieren. Eine weitere (ungewohnte) Regelung: Die Kinder bauen in definierten Kleingruppen und mit festem Betreuer „ihre“ Hütte. „Logistisch müssen wir noch einige Sachen klären“, sagte Joachimi, ehe er beispielsweise von der SPD Lob für „die abgespeckte Version“ erhielt.

Änderungen betreffen auch das Anmeldeverfahren. Während früher die Teilnahme per Antrag vor Ort erledigt werden konnte, erfolgt das nun bis Sonntag, 14. Juni, ausschließlich online (www.herdecke.de/asp). „Jedes Kind darf nur eine Woche lang den Abenteuerspielplatz besuchen“, erläutert Holger Steiner vom Jugendamt. Eltern können bis zu zwei Teilnehmer gleichzeitig anfragen. Sollte es mehr Anmeldungen als 50 für die jeweilige Woche geben, entscheidet laut Stadt das Los. Die will nach Ablauf der Frist informieren, wer den Zuschlag erhält oder leider leer ausgeht.

In der Ratssitzung tauchten nun zwei weitere Themen mit sommerlichem Bezug auf. Noch unklar sei, wie 2020 der städtische Ferienfrosch als Unterhaltungspaket für Kinder bis zum 7. August aussieht. „Vor einer Woche habe ich noch gedacht, dass wir kein Programm anbieten können. Jetzt sind sogar wieder Busreisen unter Bedingungen erlaubt“, sagte Dieter Joachimi. Auf Nachfrage am Freitag hieß es aus dem Rathaus, dass die Stadt laut Corona-Verordnung eher ortsnah etwas planen soll und sich manches nun kurzfristig ergebe. Eltern sollten sich in den nächsten Tagen oder Wochen auf vereinzelte Veröffentlichungen einstellen, um dann ihren Nachwuchs auch für Aktionen in der zweiten Ferienhälfte anzumelden.

Und was passiert im Freibad? Für dieses hat die Stadt mittlerweile einen neuen Rettungsschwimmer eingestellt, für einen zweiten und ähnlichen Posten gebe es Bewerbungen. Die Fliesenarbeiten am Bleichstein enden laut Joachimi in der nächsten Woche. Ebenfalls bald sei das Entkernen der alten Filteranlage abgeschlossen, damit dann ein Gutachter die Probleme benennen und im Anschluss eine von drei potenziellen Fachfirmen mit den Ausbesserungsarbeiten beginnen könne. Der Zeitpunkt zur Öffnung sei ebenso unklar wie die zusätzlichen Kosten durch die Corona-Auflagen.