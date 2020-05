Beat-Band: Ein Leben für die Musik startet in Wetter

Wetter. Es war die Zeit der Beatles, in der Elmar Lindemann seine Liebe zur Musik entdeckte und selbst begann in der Band „Greyhounds“ zu spielen.

Mit 16 hat Elmar Lindemann in Wetter und Umgebung auf der Bühne gestanden. Und selbst wenn aus der Karriere als Konzertpianist nichts geworden ist: Der Musik ist Lindemann treu geblieben. „Ich bin noch frisch unterwegs in Marketing und Musikbereich“, sagt Lindemann mit heute 71 Jahren. Er wohnt in Hamburg, hat ein Büro in Berlin – und denkt weiterhin gerne zurück an seine Zeit bei den „Greyhounds“, der Schülerband des städtischen Gymnasiums in Wetter damals noch am See.

Die sechziger Jahre waren die Zeit der Beatles. Ihre Hits und andere Hitparadenstürmer spielten die vier Greyhounds nach. Bei Abiturbällen waren sie ebenso gefragt wie beim Anrudern des RC Mark am Obergraben. Die Konkurrenz in der Stadt war nicht groß, erinnert sich Elmar Lindemann an die Blütezeit der Beatbands. „Die Jugend hat gewünscht, dass wir da spielen“, sagt er auch über die Tanzabende, zu denen später bei der Nachfolgeband „Sound Society“ locker 500 Zuhörer kamen und mehr.

„Can‘t buy me love“ war einer der Hits, die sich als Single auf dem Plattenteller drehten. In der Schule in der Klasse wurden sie mit der Gitarre nachgespielt. Elmar Lindemann fand nicht nur schnell die richtigen Griffe. Es fiel ihm auch leicht, den Tönen einen Platz auf dem Notenblatt zu geben. „Ich erkannte die Harmonien auf die letzte Stelle hinter dem Komma“, sagt er über sich selbst. Hitparade rauf und runter war gut, so lange die Stücke englische Texte und den Beat hatten. Drafi Deutschers „Marmor, Stein und Eisen bricht“ ging vielleicht noch, Wenke Myhre und ihr knallrotes Gummiboot dagegen keinesfalls. Zwei Jahre lief das so mit den „Windhunden“, dann nahmen die Schüler der Schülerband ihre eigenen Wege.

In anderen Formationen wie der „Sound Society“ wurde weiter Musik gemacht. „Die Honorare waren mäßig“, erinnert sich Elmar Lindemann, aber fürs Equipement hat es gereicht.“ Für eine Fender-Gitarre wurde in den Ferien bei der REME im Schöntal gejobbt. „Mit unseren Instrumenten hätte man auch nach England gekonnt“, das Mutterland der Beat-Musik, denkt Lindemann zurück an die „sündhaft teuren Instrumente“. Eltern oder sonstige Verwandtschaft griff dafür schon mal gerne in die eigene Tasche: „Die waren froh, wenn wir von der Straße waren.“

Ein Traum endet

Ein gebrochenes Handgelenk beendete bei Elmar Lindemann den Traum vom Pianistendasein. Er studierte Germanistik, Publizistik – und Musikwissenschaften. Über den Rundfunk in der Weimarer Republik hat er seine Doktorarbeit geschrieben, Lindemann wurde Produktmanager bei der Teldec. Danach war er Senior Vice President Marketing bei Sony Clasical. Obwohl damals beruflich bei der Klassik gelandet, „ist für mich Musik immer eine 360-Grad-Sache gewesen“, sagt Lindemann. Zu seinem Rund-um-Verständnis zählt auch eine Popband wie Queen.

Die drei Tenöre unter anderem mit Luciano Pavarotti hat er damals auf den Markt gebracht. „Auf MC, LP, CD und VHS“. Wer alle diese Abkürzungen auflösen kann, hat vermutlich schon vor einer Bühne gestanden, als Elmar Lindemann noch mit den „Greyhounds“ zum Anrudern in die Saiten griff.

Die sechziger Jahre waren auch in Wetter und Herdecke die Blütezeit der Beat-Bands. Das alle überstrahlende Beispiel gaben die Beatles. Aber nicht nur deren Songs wurden bei Abi-Feten und Auftritten in Veranstaltungssälen nachgespielt. Meist gingen die Bands nach wenigen Jahren auseinander oder formierten sich neu. Wer Erinnerungen an diese Zeit hat (Platten, Eintrittskarten, Autogramme) oder selbst in einer Beat-Band war, kann sich gerne in der Redaktion unter 02335/9708612 melden.