Wetter. Klavierabend des Rotary Clubs für Wetter und Herdecke: Der Erlös ist bestimmt für das Grundschul-Projekt „Mein Körper gehört mir“.

Benefiz in Wetter: Ein ganzer Abend nur Beethoven

Das Beethoven-Jahr macht das Benefiz-Klavierkonzert des Rotary Clubs Wetter-Herdecke Ruhrtal am 13. Mai zu etwas ganz Besonderem: Philipp Scheucher, Pianist aus Österreich, wird an diesem Abend ausschließlich Kompositionen von Ludwig van Beethoven spielen. Noch gibt es Eintrittskarten.

Philipp Scheucher hat bereits in den bedeutendsten Konzertsälen der Welt gespielt. In Japan, Südafrika, Kanada, Brasilien, Russland, China oder USA war das Klavierspiel des Österreichers zu hören. Besonders zeichnet ihn seine natürliche Ausstrahlungskraft und die Freude am Musizieren aus, wie auch ein Lob des WDR unterstreicht: „Sein absolut präsentes Auftreten und der blitzsaubere, wache Klang seiner Interpretation setzt neue Qualitätsmaßstäbe.“

Rotary fördert Mein Körper gehört mir

Um 20 Uhr beginnt das Konzert in Wetter im bisherigen Veranstaltungssaal der Sparkasse Gevelsberg-Wetter, die diesen Teil des Gebäudes an die Stadt Wetter abgetreten hat. Philipp Scheucher, der auch Stipendiat der Werner Richard-Dr. Carl Dörken Stiftung ist, spielt die Sonate in d-Moll „Der Sturm“, dazu Variationen über ein Thema von Vincenzo Righini, die Fantasie Op. 77 und die Sonate in c-Moll, Op. 111.

Der Erlös der Veranstaltung ist gedacht für das Projekt „Mein Körper gehört mir“, das der Rotary Club Wetter-Herdecke Ruhrtal bereits seit Jahren unterstützt. Schauspieler der Theaterwerkstatt Osnabrück kommen in den Grundschulunterricht und stärken die Kinder gegen sexuelle Übergriffe.

Karten zum Preis von 25€ können bei Club-Präsident Werner Lange per mail (werner.lange47@t-online.de) oder telefonisch (02335 8462727 / 0151 28756395) bestellt werden.