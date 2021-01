Das neue Café Herzken der AWO in Volmarstein hat vor der Eröffnung die künftigen Gäste gefragt, was sie sich auf der Speisekarte oder bei den Öffnungszeiten wünschen.

Soziales Besucherwünsche für das Café Herzken in Volmarstein

Wetter Auf Kugeln konnten Bürger ihr Wünsche für das Café Herzken notieren und damit einen Wunschbaum schmücken. Und das kam dabei heraus.

Volmarstein. Im Dezember hatte das Team der AWO Ennepe-Ruhr einen Wunschbaum vor das Café auf den Dorfplatz gestellt. Alle Volmarsteinerinnen und Volmarsteiner und zukünftige Gäste waren eingeladen, ihre Wünsche für und an das auf Kugeln zuschreiben und den Baum zu schmücken. Nun war es so weit, am Feiertag der Heiligen drei Könige wurde der Baum von seinem Schmuck befreit und die vielen Wünsche begutachtet. Die Resonanz war deutlich größer und vielfältiger als erwartet.

Kuchen und Herzhaftes

So wurde sich neben leckerem hausgemachten Kuchen auch viel Eis und herzhafte Speisen zum Nachmittag gewünscht. Eltern der Kinder, die den benachbarten Kindergarten und die Grundschule besuchen, wünschten sich, dass das Café bereits um 8 Uhr öffnet, ortsansässige Einzelhändler wünschten sich, dass die Türen auch nach 17 Uhr noch offenstehen, um die Möglichkeit zu schaffen, selber nach Feierabend das Café zu besuchen.

Mittags Eintopf

Die Mitarbeiter erstellen zurzeit die Speisekarte, die Wünsche der Menschen aus Volmarstein werden dabei berücksichtigt. Es wird sowohl Torten als auch selbstgemachten Kuchen geben. Weiter ist geplant, dass es mittags eine Suppe oder einen Eintopf geben wird. Darüber hinaus gehören verschiedene selbst gemachte Salate und Paninis zum dauerhaften Angebot. Ergänzt wird dies alles mit saisonalen herzhaften Snacks, verschiedenen Caféspezialitäten, Tees und Kaltgetränken.

Vorbereitungen laufen

Aktuell wird Montag bis Freitag, täglich von 8 Uhr bis 16.30 Uhr fleißig vorbereitet und ausprobiert, sobald der Lockdown beendet ist, werden die Gäste dann täglich bis auf montags von 8 Uhr bis 18 Uhr an willkommen sein. Sollte das Café dann gut angenommen werden und tatsächlich wie gewünscht „ein wichtiger Teil von Volmarstein" geworden sein, sollen auch das Angebot und die Öffnungszeiten ausgeweitet werden. Bislang hatte an gleicher Stelle die ESV ein Café betrieben.