Betrüger nutzen Corona-Angst in Wetter und Herdecke aus

Der Anruf des vermeintlichen Enkels, der nun an Corona erkrankt ist und Geld will oder Personen in Schutzkleidung vor der Tür, die vorgeben, einen Test machen zu wollen und nur auf Beute aus sind -- Betrüger sind fantasievoll und gehen mit der Zeit. Im Gespräch äußert sich Sonja Wever, Pressesprecherin der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, zu den neuen Maschen.

Perfide sind die Tricks dieser Täter immer. Sie haben es insbesondere auf Senioren abgesehen, erreichen ihre Ziele viel zu oft am Telefon oder bei „Hausbesuchen“. Aktuell machen sie sich die Angst ihrer Opfer zunutze, Angst um die eigene Gesundheit oder auch die ihrer Angehörigen. „Tatsächlich haben wir auch vor einigen Tagen einen Warnaufruf veröffentlicht“, bestätigt Sonja Wever (39) und fügt hinzu: „Da sind die Täter sehr kreativ.“

Sie würden offensichtlich schnell reagieren, da das Thema Corona ja erst seit ein paar Wochen in den Medien präsent sei. So hätten die Betrüger unter anderem den Enkel-Trick „verfeinert“. Nun würde der Anrufer plötzlich behaupten, er habe sich mit dem Corona-Virus infiziert und benötige Geld, um beispielsweise zu reisen oder eine Behandlung zu bezahlen.

Vorgetäuschte Tests

Eine weitere Masche: Vermeintliche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in Schutzkleidung klingeln, täuschen Tests vor und gehen, wie bei Besuchen von falschen Handwerkern, Polizeibeamten oder Versicherungsvertretern auch, arbeitsteilig vor. Einer lenkt den Betroffenen ab, der andere sucht nach Wertgegenständen. Bei Anrufen, so der eindringliche Rat von Fachfrau Sonja Wever: Keine persönlichen Informationen preisgeben. Vielmehr sollten die Geschädigten versuchen, dem Anrufer Informationen zu entlocken, die tatsächlich nur die Person kennen kann, als die sie sich ausgeben.

Bei Personen, die plötzlich vor der Tür stehen, gilt die alte Devise: Keinen Fremden hereinlassen. „Die Ämter gehen nicht so von Tür zu Tür“, betont die Pressesprecherin und fügt hinzu, dass die Betroffenen, sollten sie sich nicht sicher sein, anrufen und nachfragen sollten. Auch bittet sie darum, sofort die Polizei zu verständigen: „Wir sind ja immer dankbar, wenn wir solche Personen im nahen Umfeld ergreifen können.“

Die Tatsache, dass Betrüger den Ausnahmezustand, der die ganze Welt beschäftigt und der für die älteren Menschen ganz besonders bedrohlich ist, für ihre Zwecke nutzen und mit Ängsten spielen, ist sicherlich besonders verwerflich. Zu ihrer persönlichen Meinung befragt, bringt es Sonja Wever auf den Punkt: „Dafür finde ich nur ein Wort. Das ist geschmacklos.“

Kriminelle nutzen die Angst vor dem Corona-Virus momentan auf vielfältige Weise aus. Die Polizei hat die drei häufigsten Maschen gesucht und gibt folgende Tipps: Werden Sie telefonisch dazu aufgefordert kostenpflichtige Tests durchzuführen, legen Sie auf. Wenden Sie sich an Ihren Hausarzt oder das Gesundheitsamt und fragen Sie danach, ob für Sie ein Test angeordnet wurde. Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Übergeben Sie kein Geld an vermeintliche Tester an Ihrer Haustür. Lassen Sie sich auch durch Drohungen nicht verunsichern. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Bei akuter Bedrohung rufen Sie die Polizei unter 110. Melden Sie solche Vorfälle der Polizei. Öffnen Sie keine Dateien, Anhänge oder Links von unbekannten Adressaten. Seien Sie auch misstrauisch, wenn es sich um Anhänge in E-Mail von scheinbar offiziellen Stellen handelt. Folgen Sie Aufforderungen in E-Mails, Programme herunterzuladen, nur dann, wenn Sie die entsprechende Datei auch auf der Internet-Seite des Unternehmens finden (Starten Sie keinen Download über den direkten Link). Gehen Sie nicht auf mögliche Geldforderungen ein, wenn Ihr PC gesperrt wird. Mit dem verlockenden Versprechen „Sie erhalten bis zu 30.000 Euro Soforthilfe vom Staat ohne Rückzahlung!“ versuchen Betrüger aktuell, personenbezogene Daten von Bürgern abzugreifen. Achten Sie bei Internetseiten auf das Impressum und die Datenschutzerklärung. Die Impressumspflicht ist die Pflicht, in Druckerzeugnissen und in Online-Veröffentlichungen ein Impressum zu führen. In dieser Anbieterkennzeichnung werden Verlag und die Redaktion genannt. Bei Fake Seiten fehlen diese Angaben oder es werden Adressen im Ausland angegeben. Auf der Website „soforthilfe-fur-corona“ fehlen jegliche Daten.