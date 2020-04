Bonava stoppt Wohnprojekt in Wetters Klimaschutzsiedlung

Im Mai 2018 titelte diese Zeitung: „Ein Projekt mit zwei Entwicklungen“. Die Rede war und ist von der Klimaschutzsiedlung Schmandbruch. Neben der Vogelsanger Straße sollen in Südlage insgesamt 24 neue Wohneinheiten entstehen, konkret zwölf Einfamilien- und zwölf Doppelhäuser. Die Grundstücke wollten sowohl Investor Bonava als auch die Stadt Wetter vermarkten.

Interesse entsprach nicht den Erwartungen

Vor gut zwei Jahren sagte die damalige Bonava-Projektleiterin bei einem Pressegespräch in der neu angelegten Straße Sonnenfeld, dass ihr Unternehmen noch keinen Vertragsabschluss für ein Grundstück am Schmandbruch erzielt habe. Dabei konnte der Projektentwickler im Haus- und Wohnungsbau, manch einem unter dem vorigen Namen NCC oder vom Westfalia-Wohnquartier in Herdecke bekannt, bereits im Mai 2017 mit der Vermarktung in Volmarstein beginnen. Mittlerweile ist klar: Die Nachfrage von Käuferseite blieb dauerhaft hinter den Erwartungen zurück.

Folge: „Wir haben das geplante Projekt im vergangenen Jahr gestoppt, da das Interesse an den geplanten Häusern bis dato leider nicht unseren Erwartungen entsprach“, teilte Christian Köhn von der Bonava-Unternehmenskommunikation auf Anfrage mit. Ein Baustart bei nur geringer Nachfrage sei wirtschaftlich nicht sinnvoll. Ein kleines Hintertürchen bleibe aber in der Klimaschutzsiedlung geöffnet. „Wir tun uns schwer damit, das Quartier komplett ad acta zu legen, denn wir halten das Konzept und den Standort noch immer für attraktiv“, so Köhn.

Städtische Grundstücke sind vermarktet

Als Beleg führt der Bonava-Sprecher die bereits errichteten Häuser auf dem städtischen Areal an. „Von den zehn Baugrundstücken, die die Stadt Wetter vermarktet, wurden mittlerweile fast alle verkauft. Nur das letzte Baugrundstück (Nummer 6) ist derzeit noch für einen Kaufinteressenten reserviert“, heißt es aus dem Rathaus. Und Stadtsprecher Jens Holsteg ergänzt, dass die Verwaltung sogar eine Liste mit weiteren Bewerbern führe. Die Stadt hatte 2017 an die Bonava Wohnbau GmbH ein so genanntes Bauträgergrundstück für zwei Einzel- und zwölf Doppelhäuser veräußert, der andere Teil des Geländes verblieb bei der Kommune. Der aktuelle Stand: Fast ein halbes Dutzend Gebäude sind am Sonnenfeld fertig.

Wie geht es weiter? „Wir haben mit der Stadt über eine mögliche Rückabwicklung des Grundstückskaufs gesprochen“, sagt Bonava-Sprecher Köhn. „Aufgrund der derzeitigen Situation haben wir das Thema einer möglichen Rückgabe des Grundstückes an die Stadt Wetter allerdings bis auf Weiteres zurückgestellt.“ Die Verwaltung in Wetter bestätigt entsprechende Verhandlungen. „Wir würden gerne mit der Rückabwicklung beginnen, insbesondere um die entsprechenden Grundstücke wieder schnell auf den Markt zu bekommen“, teilt Jens Holsteg auf Nachfrage mit.

Schnell in eine neue Vermarktung

Die Verantwortlichen im Rathaus warten demnach noch aktuell auf eine finale Mitteilung von Bonava, um dann wieder nach vorne schauen zu können. Holsteg: „Wir suchen einen neuen Investor, damit wir schnell wieder in eine neue Vermarktung kommen.“ Somit bleibt es vorerst bei einem Projekt mit zwei Geschwindigkeiten: Eine beteiligte Partei will weiter Vollgas geben, die andere ist kurz vor der Vollbremsung.

Auf dem fast ein Hektar großen Areal sollten eigentlich bis Ende 2018 im Passivhausstandard 24 neue Wohneinheiten (zwölf Doppel- und zwölf frei stehende Einfamilienhäuser) entstehen. Die Erschließungsarbeiten begannen im Frühjahr 2017 und endeten im Herbst, die Entwässerung war im September 2018 betriebsfertig. Bonava bewarb die Grundstücke auf dem früheren Baseball-Feld wie folgt: „Die ruhige Lage etwas abseits der Vogelsanger Straße ist einfach ideal für Familien mit Kindern. Wir schaffen hier ein bezahlbares und zudem energieeffizientes Zuhause im Grünen mit perfekter Anbindung nach Hagen, Gevelsberg und Witten.“ Die Siedlung am Schmandbruch ist Teil der Energie- und Klimaschutzstrategie des Landes NRW, das die Käufer von Passivhäusern mit „attraktiven Förderungen“ unterstützt. Während die Stadt ihre zehn Grundstücke (zwischen 342 und 539 Quadratmeter groß) im günstigsten Fall für fast 64.000 und die teuerste Fläche für ca. 100.800 Euro angeboten hatte, rief Bonava zunächst Preise von rund 350.000 Euro auf. Ein Pultdach ist Pflicht, Hausbewohner sollen dank guter Wärmedämmung bis zu 75 Prozent weniger Heizenergie benötigen.