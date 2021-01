Feuerwehr Brennendes Fett löst Feuerwehreinsatz in Volmarstein aus

Wetter Beim Kochen war Dienstagabend in Volmarstein Fett in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, befand sich der Topf bereits im Freien.

Wetter. Die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel rückten Dienstagabend um 19.19 Uhr zu einem Gebäude der Evangelischen Stiftung Volmarstein in der Hartmannstraße aus: Dort stellten die ersten Einsatzkräfte fest, dass bei der Zubereitung von Essen Fett in Brand geraten war. Der Topf war vor dem Eintreffen der Feuerwehr schon ins Freie gebracht worden. Eine Person wurde vorsorglich vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Ein Trupp unter Atemschutz führte Belüftungsmaßnahmen durch. Die ehrenamtlichen Helfer übergaben die Einsatzstelle anschließend an einen Verantwortlichen der ESV und beendeten den Einsatz nach einer guten Stunde. Neben der Feuerwehr waren auch der städtische Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.+++ Keine Nachricht aus Wetter und Herdecke verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++ https://www.wp.de/staedte/herdecke-wetter/immer-die-neusten-nachrichten-aus-wetter-und-herdecke-id228405613.html