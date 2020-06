„Brückenwächter“ in Wetter tritt seinen Dienst an

Tausende von Brücken in NRW müssen saniert werden. Gleichzeitig bei allen wird das nicht gehen. „Wir brauchen intelligente Systeme, um unsere Bauwerke besser zu schützen und damit die Lebenszeit bis zu einer Sanierung oder einem Neubau zu verlängern“, sagt Hendrik Wüst. Der Landesverkehrsminister ist nach Wetter gekommen, weil es hier jetzt als bundesweites Pilotprojekt einen vollautomatischen „Brückenwächter“ gibt. Dieser soll verhindern, dass zu schwere Fahrzeuge über eine vorgeschädigte Brücke rollen.

„Wir passen auf unsere Brücken auf“, sagt der Minister gleich zweimal in seiner kurzen Begrüßung auf dem Parkplatz vor der Demag-Logistik. Auf der A1 in Leverkusen hat diese Aufpasseraufgabe ein komplexes Wiegesystem mit Ampeln und Schranken übernommen. Für Straßen NRW ist dieser Aufwand angesichts der Vielzahl der in die Jahre gekommenden Brücken auch auf Bundes- und Landesstraßen nicht überall zu leisten ist.

Der automatische „Brückenwächter“ in Wetter ist da entschieden schneller aufgebaut und flexibler einsetzbar. „Wir setzen auf die direkte Ansprache des Fahrers“, so Thomas Oehler von Straßen.NRW zur Arbeitsweise des „Brückenwächters“: Auf einer LED-Anzeigetafel wird dem Fahrer das Kennzeichen seines LKW angezeigt und unter der Nummer die Aufforderung, auf die Umleitungsstrecke abzubiegen.

Test vor dem Minister

Damit sich der Minister selbst ein Bild machen kann, fahren Fahrzeuge der Straßenmeisterei und des städtischen Betriebshofs den Berg von Grundschöttel kommend herunter – und lassen die Anzeigetafel leuchten.

Wissenschaftlich wird das Brückenwächterprojekt von der RWTH Aachen und der Firma Neurosoft in Bergisch Gladbach begleitet. Viel ist im Vorfeld untersucht worden. „Untersuchungen haben gezeigt: Die LKW-Fahrer kennen ihr Kennzeichen“, sagt beim Ortstermin in Wetter Professor Markus Oeser. Online-Befragungen haben Aufschluss darüber gegeben, welche Schilderabfolge die größte Befolgungsrate aufweist. Dennoch haben die Wissenschaftler noch viele Fragen. Thomas Oehler jedenfalls hofft, „dass wir nach diesem Pilotprojekt ein gutes Werkzeug bekommen, um notwendige Beschränkungen auch durchzusetzen.“

Und was ist mit Ignoranten? Passiert ein LKW die Brücke trotz der Umleitungs-Aufforderung, wird das festgehalten. Auf der Brücke wird ein Blitzer installiert, der ein Bußgeldverfahren auslöst.