Bundesliga kehrt zurück auf Wetters Harkortberg

Wetter Die Bundesliga kehrt nach zwölf Jahren zurück nach Wetter. Auf dem Harkortberg tritt die Mountainbike-Elite im Spätsommer an.

Die Bundesliga kehrt nach zwölf Jahren zurück nach Wetter. Wenn am 18./19. September das Abus-Ruhrbike-Festival auf dem Harkortberg stattfindet, gehört erstmals seit 2009 wieder die Mountainbike-Eliteklasse zum Programm. Dazu werden die deutschen Meister der Nachwuchs-Klassen U15 und U17 hier ermittelt. „Das ist doch super, eine feine Sache“, freut sich Raphael Pfaff, Klubchef von Mitausrichter , über die weitere Aufwertung des im Vorjahr angesichts der Corona-Pandemie ausgefallenen Radsport-Spektakels.

Olympiasieger auf dem Harkortberg

Um nationale Titel oder Bundesliga-Punkte ging es auf dem Harkortberg vor eineinhalb Jahrzehnten regelmäßig, auch Olympiasieger – wie die 2008 in Peking erfolgreiche Hanka Kupfernagel – waren dabei. Bereits 2005 war das Ruhrbike-Festival Schauplatz des Bundesliga-Finales, zwei Jahre später wurden die deutschen Meistertitel der Elite in Wetter vergeben. 2009 indes wurde das letzte Bundesliga-Rennen hier ausgetragen, der Freiburger Moritz Milatz und Annika Langvad aus Dänemark gewannen. Ein Jahr später mussten die Veranstalter das Eliteklassen-Duell wieder abgeben, nachdem ein Sponsor abgesprungen war.

In Wetter eine Woche vor dem Bundesliga-Finale

Doch im Spätsommer 2021 kehrt die internationale Mountainbike-Bundesliga nach langer Pause nun wieder auf den Harkortberg zurück. Die Rennserie ist vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) von vier auf acht Läufe ausgebaut worden. Am 20./21. März soll es im bayerischen Obergessertshausen losgehen, das siebte Rennen in Wetter/Ruhr am 18./19. September findet eine Woche vor dem Bundesliga-Finale in Titisee-Neustadt statt. „Die Renn-Termine sind heiß begehrt, es bedeutet aber auch einen Mehraufwand“, sagt Raphael Pfaff.

Bei der Jugend geht es um deutsche Meistertitel

Das Bundesliga-Rennen, die weitere Top-Athleten nach NRW locken wird, ist nur einer von zahlreichen vorgesehenen Höhepunkten. Wie bereits 2020 vorgesehen, wird in Wetter neben dem Finale des internationalen 3-Nationen-Cup auch das Finale der Nachwuchs-Bundesliga ausgetragen. Hierbei geht es rund um den Harkortberg um die letzten Punkte um das deutsche Meistertrikot der Klassen U15 und U17 im Cross Country. Traditionsgemäß dürfen auch die lokalen Rennserien vom NRW-Cup und dem Schüler-Cup nicht fehlen, hier kann der Nachwuchs des RSC Tretlager Ruhr sein Können zeigen. „Nach dem letzten Jahr freuen wir uns, besonders unserer Jugend wieder eine Perspektive bieten zu können“, sagt Organisator Nils Schäfer vom Mountainbike Club Bochum: „Unsere Kids sind froh über jedes Rennen, dass sie nun wieder fahren können.“ Auch der „AVU Charity Cup“ für Firmenteams, der beim Ruhrbike-Festival 2019 erstmals ausgerichtet wurde und für den der RSC Tretlager mit der mit 1000 Euro dotierten „AVU Sonderkrone für sportliche Aktivitäten“ ausgezeichnet wurde, ist vorgesehen.

Hoffnung auf Rennbetrieb im September

Die Ruhrbike-Festival-Organisatoren sind sich bewusst, dass vermutlich auch die kommende Rennsaison noch nicht völlig reibungslos laufen wird. „Die Sicherheit unserer Sportler und Besucher steht natürlich an oberster Stelle“, betont Schäfer: „Wir sind aber voller Hoffnung, dass wir im September 2021 wieder einen Rennbetrieb ermöglichen können, auch wenn uns die Pandemie bis dahin sicher noch fest im Griff haben wird.“