Bundesverdienstkreuz für Herdeckerin in Berlin überreicht

Herdecke Feierliche Auszeichnungen im EN-Kreis sind in der Corona-Krise unmöglich. Für Prof. Dr. Irmgard Merkt gab es die Ehrung dennoch.

Herdecke/Ennepe-Ruhr. Voriges Jahr hat es zwar noch zwei Verleihungen des Bundesverdienstkreuzes am Bande an Herdecker gegeben. Aber da war das Corona-Virus schon unter den Menschen und der erste Lockdown ganz nah. Feierliche Übergaben der Auszeichnungen im Kreishaus wie sonst üblich sind derzeit kaum vorstellbar. Im Kreishaus werde „gerade geplant, wie zukünftig die Übergaben stattfinden“, heißt es bei der Pressestelle des Kreises auf Nachfrage.

Verleihung ausgefallen

Als zu Beginn des letzten Jahres Ahmedin Idris mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt werden sollte, fiel die feierliche Verleihung wegen Corona aus. Der Internist hatte 2009 den Verein Etiopia gegründet. Ziel: Umfassende Entwicklungshilfe für Äthiopien, eines der ärmsten Länder der Erde. Wie auch seine Frau Marina praktiziert der Arzt in Witten, Wohnort aber ist Herdecke.

An Kreisverwaltung vorbei

In Herdecke wohnt auch. Sie hat im März 2020 in Berlin ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Die Vergabe ging aber völlig an dem üblichen Verfahrensweg über die Kreisverwaltung vorbei. Die Musikpädagogin gehörte zu einer Gruppe von fünf Männern und 14 Frauen, die kurz vor dem Weltfrauentag für ihre herausragende künstlerische Vermittlungsarbeit, beziehungsweise für ihr Engagement für mehr Geschlechtergerechtigkeit geehrt wurden.

"Beherzte Streiterin"

Kulturstaatsministerin Monika Grütters sah bei der Vergabe auch in Irmgard Merkt eine der „beherzten Streiterinnen und Streiter für faire Chancen“. Die Ausgezeichneten seien „erfolgreiche Vorbilder, um Frauen in Kultur und Medien zur eigentlich selbstverständlichen Gleichstellung zu verhelfen. Mit ihrem Engagement machen sie sich alle gemeinsam dafür stark, dass großartige Kultur- und Medienfrauen die ihnen gebührende Wertschätzung bekommen.“

Für Inklusion und Integration

Erfreut von der Auszeichnung für die Musikpädagogin aus Herdecke zeigte sich auch der Deutsche Musikrat. Mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande für Prof. Dr. Irmgard Markt habe auch das Thema Inklusion im Musikunterricht Aufmerksamkeit erfahren. Seit Jahrzehnten habe sich Merkt für Integration und Inklusion durch Musik eingesetzt. Sie sei eine engagierte Streiterin für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am kulturellen Leben.

Irmgard Merkt hat zunächst Operngesang studiert und dann Musik für Lehramt an Gymnasien. Zehn Jahre war sie Akademische Rätin an der Universität Dortmund im Lehrgebiet Musikerziehung bei Behinderten. Von 1989 bis 1991 war sie Professorin für Medienpädagogik und dann anderthalb Jahrzehnte Professorin im Lehrgebiet Musikerziehung und Musiktherapie in Pädagogik und Rehabilitation an der TU in Dortmund.

Neues Konzept für den Kreis

Ob bei künftigen Verdienstkreuzvergaben für Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis der Landrat vielleicht persönlich vorbei kommt oder aber zu Corona-Zeiten die Auszeichnung per Post die Ausgezeichneten erreicht, wird das neue Konzept zeigen. Gibt es das Bundesverdienstkreuz dann auch für Helden der Pandemie, Pflegende oder Impfzentrums-Akteure? Solche Benennungen sind der Pressestelle des Kreises nicht bekannt. Allerdings sei zu erwähnen, „dass solche Anregungen stets vertraulich zu behandeln sind und auch nicht nach außen getragen werden." In der Regel, so der Kreis, dauert ein solches Verfahren mindestens anderthalb Jahre.