Corona: 1000-Euro-Geschenk für Dörken-Mitarbeiter und Handel

Wer hätte nicht gerne solch einen Arbeitgeber? Die Ewald Dörken AG will jedem Angestellten am heimischen Standort in Herdecke und in Vorhalle in Kürze 1000 Euro überweisen. Von diesem „Corona-Bonus-Gehalt“ erfuhren die Mitarbeiter nun in 80 Fahrzeugen im Hagener Autokino oder per Liveschaltung zuhause am Computer. Und äußerten sich gleichermaßen beglückt wie überrascht.

Der Lack-, Farben- und Folienhersteller will damit die lokale Wirtschaft in Herdecke sowie Hagen unterstützen. Hier sollen die rund 850 Beschäftigten einkaufen, Essen gehen oder Dienstleister aufsuchen, um den Nettobetrag „bevorzugt“ vor Ort auszugeben. Das dazugehörige Motto „Wir.Ihr.Hier“ erklärte Dörken-Vorstand Thorsten Koch in einem Kurzfilm und sprach von „gelebter Solidarität“, die das Unternehmen nach außen tragen will. Hintergrund: Die Pandemie beschere vielen (lokalen) Akteuren finanzielle Überlebenskämpfe. Auch in der Dörken-Gruppe gebe es Kurzarbeit und somit Einkommenseinbußen. „Das Coronavirus hat unser aller Leben durcheinander gewirbelt. Privat und beruflich. Auch unser Unternehmen ist von der Krise betroffen, wir mussten unseren Beschäftigten einiges abverlangen.“ Mit der Geldspritze wolle der Vorstand den Mitarbeitern danken, die sich auch in dieser schwierigen Zeit engagiert für die Firma einsetzen, obwohl sie sich in „ihrem Lebensumfeld teils deutlich einschränken müssen“, so Koch und dachte auch an Homeoffice-Herausforderungen seit zwei Monaten. Insgesamt aber „ haben wir – bei allen Problemen – noch riesengroßes Glück gehabt“.

Popcorn zur außergewöhnlichen Initiative Da das Virus derzeit eine Betriebsversammlung verhindert, entschied sich Dörken zu der Verkündung der außergewöhnlichen Aktion beim Autokino. Den Otto-Ackermann-Platz in Hagen hatte die Firma mit Stellwänden und Fotos vom 125-jährigen Jubiläum dekoriert.

Nach dem Vorfilm und dem Musikvideo des Rappers Norman Sinn sahen die Gäste „Der Junge muss an die frische Luft“.

Der andere Aspekt: Auch das 1892 in der Wetterstraße gegründete Unternehmen sei auf die Einbindung in ein funktionierendes Gemeinwohl angewiesen. Mit dem fast tausendfachen 1000-Euro-Geschenk sollen die „Dörkianer“ beim hoffentlich erfolgreichen Neustart des Handels, der kleinen Geschäfte sowie der Gastronomie in Herdecke und Hagen mithelfen. „Damit unsere kulturelle Vielfalt, wie wir sie kennen und lieben, erhalten bleibt und unser Leben auch in Zukunft bereichert.“ In dem professionell erstellen Sieben-Minuten-Video mit Sequenzen aus beiden Städten betonte Koch Werte wie Verlässlichkeit, Respekt oder Teamgeist. „Schließlich haben wir bei Dörken 2020 noch einiges vor“, sagte er in Anspielung auf die Bauvorhaben am jeweiligen Produktionsstandort.

Zwei dankbare Stadtoberhäupter

Mehrfach fiel das Wort Dankbarkeit, auch von Herdeckes Bürgermeisterin oder Hagens OB: Erik O. Schulz nannte in seiner Grußbotschaft die Dörken-Idee „genial“ und appellierte an die Mitarbeiter, das Geld wirklich vor Ort auszugeben. Katja Strauss-Köster lobte das verantwortungsvolle Vorgehen des Unternehmens zugunsten „des schwer gebeutelten Handels“.

Mit Licht- sowie Hupkonzerten sagten die Mitarbeiter im Autokino „danke“, grüßten den Vorstand und die Kollegen daheim. Dabei waren viele schon froh, einen Filmabend geschenkt zu bekommen. Nun fällt das Präsent noch üppiger aus.