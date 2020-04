Corona: Absagen-Flut in Wetter und Herdecke geht weiter

Seit einigen Tagen ist klar: Wegen des Coronavirus darf es vorerst keine Großveranstaltungen geben, diese Regelung gilt vorerst bis zum 31. August. Schon vor der jüngsten Verordnung der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten der Länder hatte es auch in Wetter und Herdecke eine Flut von Terminstreichungen gegeben.

An der Spitze der Hiobsbotschaften stehen Seefest und Maiwoche, das beliebte Party-Duo muss 2020 pausieren. Während sich die Liste der Absagen fortsetzen lässt, hat eine Debatte über die verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr begonnen. Der Reihe nach.

Absagen in Wetter

Auf Anfrage hat die Verwaltung in Wetter eine Aufstellung von Absagen städtischer Veranstaltungen bis Mitte September zugeschickt. Die Liste sei weder vollständig noch angesichts der dynamischen Coronalage endgültig. Beispielsweise fehlt die Extraschicht: Ruhrtourismus wollte am 27. Juni die Nacht der Industriekultur nach 2019 zum zweiten Mal in der Harkortstadt feiern, nun heißt es warten auf den 26. Juni 2021. Wer Karten für die Nacht der Industriekultur am 27. Juni mit dem eingeplanten Standort Burgruine/Freiheit in Alt-Wetter gekauft hat, erhält zur Rückgabe der Tickets Informationen im Internet (www.extraschicht.de).

Umweltmarkt

Etwas überraschend hingegen wirkt die Absage des Umweltmarkts. Der sollte am 5. September viele zum Stadtbetrieb locken. Doch dafür gelte das Gleiche wie zum Seefest, heißt es aus dem Rathaus: „Dieses große Fest benötigt einen längeren Vorlauf. Zudem liegt der Termin unmittelbar nach dem 31. August.“ Weitere Folgen der Corona-Pandemie: Bis mindestens Ende Juni bleibt das Spielmobil in der Garage. Das Café Miteinander findet bis einschließlich August ebenso nicht statt wie das Spiel- und Sportfest am 25. Juli anlässlich der Feierlichkeiten zu 50 Jahren Stadt Wetter.

Das fällt in Herdecke aus

Die Absagen-Flut betrifft aus städtischer Sicht fast alle gesellschaftlichen Bereiche. Und zwar Sport (Kanu Regatta, 17. City-Lauf), Kultur (Musikschulkonzerte), Soziales wie die Auftaktveranstaltung des Projektes „GesundEN“ oder Großveranstaltungen wie das Frühlingsfest oder das Street Food Festival am 3. bis 5. Juli: Dieses hat die Werbegemeinschaft in der vergangenen Woche für 2020 gestrichen. Vereinzelt gibt es schon – unter Vorbehalt – Ersatztermine, etwa für „Herdecke räumt auf“ am 19. September. Die Aktion Stadtradeln ist hingegen noch nicht neu angesetzt.

Maiwoche

Und dann warten ja viele noch darauf, ob die Maiwoche in veränderter Form 2020 über die Bühne gehen kann. Das bespricht die Politik im Fachausschuss, wobei Dennis Osberg vom zuständigen Fachbereich im Rat sagte: „Wir versuchen, den Schaden zu minieren und eine Alternative zu entwickeln. Eine Maiwoche kann aber nicht in der normalen Größenordnung nachgeholt werden.“

In Wetter fallen laut Stadt noch diese Veranstaltungen in den nächsten Tagen und Wochen aus: Internationaler Protesttag am 5. Mai, Skat-Turnier für Senioren, Spiel- und Sportfest vom Fachdienst Jugend, Fröhlicher Seniorennachmittag, Treppenhauskonzert, Picknick im Bürgerhaus (alles im Mai), im Juni der Smartphone- und Tablet-Treff sowie Boule mit Senioren, am 3. Juli das Harkortberg-Grillen sowie der Workshop Fotografie im Jugendzentrum. Weitere Absagen von städtischen Veranstaltungen in Herdecke: JeKits-Schnupper-Matinée der Musikschule, 2. Bürgerwerkstatt zum Klimaschutzteilkonzept Radverkehr, Seniorenfest, Kabarett mit Frida Braun, Comeback: Wiedereinstieg in den Beruf (von der Gleichstellungsbeauftragten).