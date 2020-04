Corona: Ärzte in Wetter fürchten „todbringende Entscheidung“

„Menschenverachtend, todbringend, gesundheitsgefährdend“: So ordnet Dr. Manfred Diensberg die Abschaffung der bisher geltenden Notregelung ein, dass Mediziner bei Atembeschwerden und leichten grippalen Infekten ihre Patienten auch per Telefon arbeitsunfähig schreiben konnten. Der „Gemeinsame Bundesausschuss“ hatte nur mit den Stimmen der Krankenkassen und des Vorsitzenden Dr. Josef Hecken (damit gegen die Stimme der Ärzteschaft in Praxen und Krankenhäusern) die bisher geltende Notregelung gekippt.

In einem offenen Brief kritisiert der Hausarzt und Theologe aus Wetter den Beschluss. „Obwohl wir im Bereich unserer Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe flächendeckend über 30 Behandlungszentren für COVID-19-Erkrankte bzw. Verdachtsfälle eingerichtet haben, die auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für Patienten mit Atemwegsproblemen ausstellen sollen“, müsse Diensberg nun wieder im nahen Kontakt mit Patienten diese Beschwerden überprüfen, zum Beispiel durch Hustenmanöver oder ähnliches.

Fehlende Schutzkleidung, aber Geld im Visier

In dem Brief heißt es weiter: „Andere wartende Patienten setzen wir deren Atemwolke aus. Und anschließend sollen wir bzw. einige von uns dann aber in die Altenheime, um dort unaufschiebbare Behandlungen durchzuführen.“ Schutzkleidung stehe demnach weder in der Praxis oder im Alten-/Pflegeheim in ausreichender Zahl zur Verfügung.

Dr. Manfred Diensberg (hier mit Lisa Diensberg und dem Verah-Mobil) übt heftige Kritik an der gekippten Notregelung, wonach bei Atembeschwerden und leichten grippalen Infekten Patienten auch telefonisch arbeitsunfähig geschrieben werden konnten. Foto: Archiv

„Wir bringen Tod und Verderben über die Schwächsten unserer Gesellschaft“, warnt der Mediziner, der den Beschluss als „unmoralisch“ bezeichnet: „Das sage ich auch in meiner Eigenschaft als Theologe. Auch wenn die meisten von uns (noch) nicht speziellen Risikogruppen angehören, werden wir absehbar als Multiplikatoren des Coronavirus auftreten und die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft an Leib und Leben gefährden, weil die Kassen und ein Richter-Kollege (Prof. Hecken) unabhängig und weit weg von seuchenhygienischem Sachverstand aus ökonomischen Gründen dies für richtig halten.“

Als Mitglied im Bundesverband der Allgemeinärzte tausche er sich jeden Tag mit seinen Kollegen aus, und so sei für ihn und seine Kollegen klar, dass dieser aktuelle Beschluss nur dem Geld geschuldet sei. „Aber für uns geht Ethik vor Monetik“, so Manfred Diensberg.

Er sei voller Wut und Zorn, so der Mediziner und Diplom-Theologe aus Wetter weiter: „Wir können nicht alle Erfolge gefährden, wenn wir uns an Vorgaben von Verwaltungsbeamten halten, die noch nie in ihrem Leben das Recht hatten, einen Patienten zu behandeln.“

Herdecke Wetter Behandlungen in speziellen Zentren Dr. Manfred Diensberg ist Gründer der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Wetter/Ennepe-Ruhr, Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin an der Ruhr-Universität Bochum und Mitglied der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Die nächsten Corona-Behandlungs- bzw. -Diagnostikzentren sind in Witten, Hagen und Dortmund (Stadion). Auch am Herdecker Krankenhaus ist so etwas geplant, die Umsetzung ist offen. Dort werden Leute mit Erkältungssymptomen wie Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen behandelt, zudem gibt es Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. „Diese Menschen nicht in Arztpraxen zu schicken, ist ein Gebot der Stunde“, so Diensberg.

In der bundesweit genutzten Informationsplattform „Listserver Allgemeinmedizin“ gibt es einen gewaltigen Protest, es werden Petitionen geplant, die aber am Montagfrüh noch nicht wirksam sind. Führende ärztliche Persönlichkeiten, darunter ehemalige Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, machen sich dafür stark, das Verbot telefonischer Krankschreibung im Sinne des höheren Rechtsgutes (Infektionsschutzgesetz) zu ignorieren. Zum Rechtsbruch dürfe er ja nicht aufrufen, aber Diensberg will prüfen, ob er Patienten, die sich zurzeit sowieso telefonisch anmelden müssen, mit Atembeschwerden in die Praxis kommen lasse oder sie zum Schutz der Gesamtbevölkerung an die Corona-Behandlungszentren verweise – auch zur Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit.