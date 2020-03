Corona: CAP-Markt in Volmarstein ist gefragter denn je

Ein neues Kühlfahrzeug haben die Mitarbeiter des CAP-Marktes übernommen. Nun sind Fahrer Mischa Berghaus, Patryk Chluba und Ulrike Günnemann (von links) noch mehr als sonst jeden Tag in Wetter und auch in den umliegenden Städten unterwegs, um Waren auszuliefern.

Volmarstein. Kundenansturm und Umsatzplus: In Corona-Zeit bestellen viele im CAP-Markt Volmarstein, aber das Stammpublikum hat Vorrang. Dazu gab es ein Lob.

Mehl, Toilettenpapier und Nudeln – kaum haben die Mitarbeiter des CAP-Marktes in Volmarstein die Pakete in die Regale geräumt, raffen die Kunden sie auch schon an sich.

„Wir haben in der vergangenen Woche ein Umsatzplus von rund 70 Prozent erzielt“, staunt Michael Stecken, Leiter des Fachbereiches Werkstätten für Menschen mit Behinderungen bei der AWO EN, über diese Auswirkung der Corona-Krise. Im CAP-Supermarkt an der Hauptstraße arbeiten Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam.

Das gewaltige Umsatzplus habe natürlich einen ganzen Berg zusätzliche Arbeit mit sich gebracht, vor allem beim Lieferservice. Die Waren werden laut Mitteilung nämlich nicht nur im Geschäft im alten Dorfkern verkauft, sondern auch auf telefonische Bestellung ausgeliefert. Viele ältere und kranke Menschen aus Wetter, aber auch aus Nachbarstädten nutzen dieses Angebot seit Jahren. „Besonders hier ist die Nachfrage jetzt enorm gestiegen. Wir hatten ganz viele Anfragen auch von Interessenten, die noch nie bei uns bestellt haben“, schildert Michael Stecken. Doch neue Kunden für das Lieferangebot werden erst einmal nur vereinzelt bedient. Die Stammkundschaft gehe vor, so Stecken weiter: „Die Warenlieferungen kommen nicht so zuverlässig bei uns an wie sonst. Wir bestellen und bestellen, aber vieles dauert länger, manches kommt erst einmal gar nicht. Da haben wir uns entschieden, erst einmal die Versorgung der Stammkunden zu sichern, bevor wir Neukunden annehmen.“

Die Belegschaft, so lobt der Fachbereichsleiter, leiste angesichts der in kurzer Zeit hochgeschnellten Arbeitsbelastung „einen fantastischen Job“. Allein könnten die Supermarktmitarbeiter es aber nicht schaffen. Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen packen mit an, um den täglichen Kundenansturm zu bewältigen und Wünsche so gut es eben geht zu erfüllen.

Verständnis für fehlende Ware

Die meisten Kunden hätten Verständnis für hier und dort fehlende Waren, seien für den Einsatz der Mitarbeiter dankbar und würden das auch zeigen, berichtet Stecken: „Nur vereinzelt haben wir es wie auch anderswo zum Beispiel mit Kunden zu tun, die unsere Mitarbeiter beschimpfen, weil sie nur ein Paket Toilettenpapier statt vier oder sogar acht kaufen dürfen.“

Herdecke Wetter Im Januar 2013 eröffnet Die AWO im Unterbezirk Ennepe-Ruhr betreibt den CAP-Markt in Volmarstein, der an der Hauptstraße 1 von Montag bis Freitag von 7 bis 20 und samstags bis 18 Uhr geöffnet hat. Erreichbar ist die Einrichtung unter 02335/ 9753180. Eröffnet wurde die Einrichtung, in der auch Menschen mit Handicap (daher CAP-Markt) arbeiten, im Januar 2013, damals betrat die AWO Neuland. Sie befindet sich in der Nachbarschaft des Geländes von der Evangelischen Stiftung Volmarstein.

Kürzlich konnten sich alle Beteiligten des CAP-Marktes über eine Grußbotschaft von Guildo Horn freuen. Der Schlagersänger hatte im Radio – wie berichtet – ein Lied für die Einrichtung angestimmt.