Corona: Feuerwehr Herdecke erhält Masken aus China

Der ehrenamtliche Oberbrandmeister Philipp Söhnlein (rechts) ist in seinem normalen Beruf Vertriebsleiter/ Prokurist im Unternehmen PANGBORN. Durch Geschäftsbeziehungen hat er eine zuverlässige Lieferquelle für Schutzausrüstung in China ausfindig gemacht. Davon profitiert nun die Herdecker Feuerwehr, stellvertretend mit Christian Arndt (links).

Herdecke. Ungewöhnliche Lagen erfordern außergewöhnliche Herangehensweisen – die Feuerwehr ist jetzt bestens mit Masken ausgerüstet.

Besondere Einsatzlagen bedürfen außergewöhnliche Lösungsansätze. Auch der Materialbestand der Freiw. Feuerwehr Herdecke minimierte sich zu Beginn der Corona Lage massiv. Die Feuerwehr war aber jederzeit handlungsfähig und immer mit Material ausgestattet.

Auf dem üblichen Markt konnten keine Schutzmasken oder nur mit erheblicher Lieferzeit bestellt werden. Der ehrenamtliche Oberbrandmeister Philipp Söhnlein ist in seinem normalen Beruf Vertriebsleiter/ Prokurist im Unternehmen PANGBORN (Vogel & Schemmann Maschinen GmbH, Hagen) und führt viele Geschäftsbeziehungen und Kontakte nach China. In China machte er eine zuverlässige Lieferquelle für Schutzausrüstung ausfindig.

Andere Wehren profitieren auch

Der stellv. Leiter der Feuerwehr Herdecke Christian Arndt stimmte diese außergewöhnliche Beschaffung mit dem Stab für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Herdecke (SAE) ab. So wurden kurzfristig genormte FFP Masken und normaler Mund-Nasenschutz zum Schutz der Einsatzkräfte bestellt. Weiterhin spiegelte Arndt diese Bestelloption zu benachbarten Feuerwehren, befreundeten Hilfsorganisationen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis weiter. Die schlossen sich der Bestellung an und somit summierte sich die Gesamtzahl auf weit über 112.000 Masken auf.

Nun traf nach dreieinhalb Wochen die erste Lieferung per Luftfracht ein. Mit einem Gerätewagen Logistik wurden die Masken nun in Hagen abgeholt. Die Masken werden an einem separaten und besonders geschützten Ort gelagert, da auch mit einem möglichen Diebstahl gerechnet werden muss.

Kerninhalte effektiv umgesetzt

Mit dieser Lieferung ist die Feuerwehr Herdecke zunächst wieder bestens ausgestattet. Die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke dankt dem Kameraden Philipp Söhnlein und dem Unternehmen PANGBORN für das aufgebrachte Engagement bei der Beschaffung der Schutzausrüstung. „Außergewöhnliche und besondere Lagen bedürfen kreative und flexible Lösungsansätze. Dies sind pragmatische Kerninhalte von Feuerwehrleuten, die hier in diesem Fall wieder effektiv umgesetzt wurden“, so ein Feuerwehrsprecher.

Die Firma PANGBORN hat die Bestellung vorfinanziert und sich um die komplette Bestellabwicklung inklusive Versand und Zoll gekümmert. Das Unternehmen rechnet nun zum Selbstkostenpreis mit den Empfängern ab.