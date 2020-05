Corona: Goldene Hochzeit unter besonderen Umständen

Goldhochzeit in der Corona-Krise - für Monika und Hans-Georg Säcker war das am Donnerstag kein Problem: „Eine Party zu feiern, wäre ja schwierig gewesen. Aber dann standen plötzlich ein paar gute Freunde singend vor unserer Tür. Mit Essen to go und Wein to go. Die habe ich mit ordentlich Abstand im Garten verteilt, das war einfach toll“, schwärmte der Herdecker, nachdem die Überraschungsgäste sich wieder verabschiedet hatten.

„Man muss einmal Ja sagen und dann nicht mehr so viel sagen. Dann geht das“, meinte der bekannte Herdecker Gynäkologe scherzhaft im Rückblick auf seine nun schon 50 Jahre währende Ehe. Sowohl Säcker als auch seine Frau Monika stammen aus der Nachbarstadt Dortmund, wo sie sich einst auch kennenlernten. „Das war in der ,Pille’, einer absoluten In-Disco am Brüderweg. Damals legte der Holländer Ruud van Laer Schallplatten auf, und ich glaube, das macht der heute noch.

Familie unter einem Dach

Als wir heirateten war ich 21 und meine Frau 25. Sie war ein Schnäppchen erster Güte, die musste man einfach haben“, so der 71-Jährige schmunzelnd. Schnell zog das junge Paar damals in die erste gemeinsame Wohnung in Dortmund. „Ich habe meinen Zivildienst absolviert, wir haben zusammen Abi am Westfalen-Kolleg gemacht. Und dann kam auch schon unsere Tochter Anna-Vanessa, die heute als Rechtsanwältin arbeitet. Sie lebt übrigens mit ihrem neunjährigen Sohn Richard mit uns zusammen unter einem Dach“, so Hans-Georg Säcker weiter.

Bis 1974 lebte die kleine Familie im ersten gemeinsamen Nest. Von dort ging es nach Dortmund-Holsten, „wo wir viele Jahre in der Nähe von Overkamp wohnten. Es waren witzige Zeiten; wir hatten einen großen Hof mit Heidschnucken, Ziegen und vielen anderen Tieren. Ich habe studiert, und meine Frau hat das Geld verdient.“ Seit 50 Jahren sind die Säckers nun schon verheiratet, seit 31 Jahren leben sie in Herdecke, wo Hans-Georg Säcker noch heute anderthalb Tage in der Woche als Frauenarzt praktiziert.

Den Rest schaffen wir auch noch

„Wir verstehen uns immer noch gut, akzeptieren uns, nehmen uns jeden Morgen und jeden Abend in den Arm“, versichert der Mediziner. Eine gewisse Eifersucht ob seiner Tätigkeit kenne seine Frau zwar auch heute noch, meint Säcker mit einem Augenzwinkern, „aber es gab nie Grund, am Zusammenlebenswillen zu zweifeln. Ich habe heute morgen gesagt: Wir haben 50 Jahre Zusammenleben gemeistert. Den Rest schaffen wir auch noch.“ Dazu gehöre natürlich auch, dass man sich im Alter gegenseitig unterstütze.

Was sonst noch auf der Zukunfts-Agenda des Jubelpaares steht? Gemeinsame Hobbys jedenfalls nicht. „Ich kümmere ich mich um den Garten, in dem ich viel Zeit verbringe. Da redet mir meine Frau auch nicht rein. Sie dagegen kann drei bis vier Bücher am Tag lesen, und irgendwie kann man gar nicht schnell genug Nachschub besorgen.“ Er lese zwar auch, aber lieber Sach- und Reisebücher. Und auf Abenteuerreisen, die das Ehepaar unter anderem oft nach Südafrika führten, will das Jubelpaar in Zukunft lieber verzichten. „Für meine Frau war Südafrika das schönste Reiseziel. Doch man muss einsehen, dass es im Alter nicht mehr so abenteuerlich zugehen kann. So bleiben uns aber immer noch Mallorca, Holland und England als nach wie vor liebste Reiseziele.“