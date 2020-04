Corona-Hochzeit: Beim „Ja-Wort" der Tochter nicht dabei

Wenn sie über die bevorstehende Trauung ihrer jüngsten Tochter Dinah spricht, versagt der Wetteranerin Miriam K. die Stimme, ihre Augen füllen sich mit Tränen. Denn nach der aktuell geltenden Verordnung darf in der Harkortstadt das Brautpaar nur allein vor die Standesbeamtin treten. „Seit das bekannt wurde, bin ich total nah am Wasser gebaut. Wenn mein Kind Ja sagt, was sie hoffentlich nur einmal im Leben tun wird, möchte ich als Mutter gerne dabei sein. Dass ich das nicht darf, haut mich um", sagt die Wetteranerin mit erstickter Stimme.

Bis zum 21. März waren in Wetter Trauungen noch mit maximal zehn Personen im Bürgerhaus Villa Vorsteher möglich. Nach aktueller Erlasslage sind Trauungen seitens des Landes NRW zwar noch erlaubt, aber nur mit ausreichendem Schutz für alle. Für Wetter bedeutet das: nur mit dem Brautpaar und der Standesbeamtin, und all das nur im Bürgerhaus und nicht an anderen Orten. Ursprünglich geplant war in der betroffenen Familie aber, dass sich die Zahnmedizinische Fachangestellte Dinah K. und der Erzieher Daniel Z. am 14. Mai im Trauzimmer des historischen Rathauses das Ja-Wort geben. „Genau dort, wo schon die Großeltern der Braut väterlicherseits und die Eltern der Braut geheiratet haben. Und an genau dem gleichen Datum, an dem die Großeltern der Braut mütterlicherseits einst heirateten. Ort und Datum waren also ganz bewusst gewählt, um eine kleine Familientradition aufrecht zu halten", erzählt die Brautmutter. Dass die Corona-Krise diese Pläne nun so durcheinander wirbelt, treffe sie sehr.

Polterabend abgesagt

Der Polterabend sei bereits abgesagt, und aus dem Junggesellinnen-Abschied sei ein kleines Frühstück daheim geworden, an dem lediglich noch die ältere Schwester teilnahm. „Die Freundinnen waren alle nur per Skype zugeschaltet", berichtet die Brautmutter. Für die standesamtliche Trauung sei zudem ein kleiner Live-Beitrag geplant gewesen; nach Rücksprache mit der Standesbeamtin könne dieser Beitrag nun auf einen Datenträger aufgenommen und dann bei der Trauung abgespielt werden. „Immerhin das geht", so die Brautmutter. Aber alles andere wie Hochzeitsfeier oder Hochzeitsreise falle nun ins Wasser. „Es sieht dann so aus: Du heiratest, zehn Minuten, und das war's dann auch schon", so die Wetteranerin. Ihre Tochter sehe das alles nicht ganz so dramatisch wie sie selber. Auf Nachfrage heißt es dazu aus dem Rathaus in Wetter, dass die Sachlage ständig neu bewertet werde, „selbstverständlich immer abhängig von den Vorgaben, die Bund und Länder treffen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt bleibt es bei der o. g. Regelung. Daher kann im konkreten Fall nicht eindeutig heute gesagt werden, ob es zu dem Hochzeitstermin in vier Wochen Lockerungen bereits geben wird. Bis einschließlich dieser Woche fanden seit Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen Mitte März bis einschließlich Freitag dieser Woche 14 Trauungen statt", so Fachdienstleiterin Marietta Elsche. Und weiter: „Die Brautleute werden im Vorfeld über die Vorschriften informiert."

Viele Hochzeiten fallen aus

In Herdecke sind die meisten Hochzeiten, die in den vergangenen Wochen stattfinden sollten, abgesagt oder verschoben worden. Nur einige wenige wollten sich trotz der Einschränkungen das Ja-Wort geben. Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SaE) der Stadt Herdecke hat aber zuletzt entschieden, dass ab Wochenbeginn (Montag, 20. April) wieder Trauungen in einem etwas größeren Rahmen als bisher (nur Brautpaar und Trauzeugen) stattfinden können. An der Trauung dürfen neben dem Brautpaar circa 10 Gäste (darunter ggf. Trauzeugen, engster Familienkreis, Fotograf) teilnehmen. Die Bestuhlung wird entsprechend angepasst und die Gäste werden auf die Möglichkeiten zum Händewaschen und -desinfizieren sowie auf Schutzmaßnahmen hingewiesen.

Könnten Dinah K. und ihr Bräutigam dann vielleicht statt in Wetter in der Nachbarstadt Herdecke heiraten? „In Abhängigkeit der vorhandenen Kapazitäten können auch Brautpaare anderer Städte in Herdecke heiraten. Viele Termine sind jedoch schon seit einigen Monaten vergeben. Eine Heirat plant man in der Regel mit Vorlauf, so dass ein kurzfristiges ,Umswitchen' kaum Aussicht auf Erfolg haben kann", erklärte Herdeckes Stadtsprecher Dennis Osberg dazu. Die Brautmutter weiß indes, dass eine Hochzeit in Herdecke für ihre Tochter nicht in Frage kommt.