Corona: Lieder kommen per Video aus der Kinderarche

Singen und Erzählen, Spielen, Basteln und Toben - all das findet trotz Corona in der Kinderarche in Grundschöttel statt. Allerdings nur für die Kinder in der Notbetreuung - und die besuchte drei Wochen lang nur ein Kind, seit letzter Woche ist die Zahl auf fünf gestiegen. Damit aber der Kontakt zu all den anderen kleinen Jungen und Mädchen nicht abreißt, übermitteln die Erzieherinnen unter Leitung von Ruthild Zeschky seit Beginn des Lockdowns Lieder und Geschichten auf Handy-Videos, handgeschriebene Briefe und vieles mehr an ihre Schützlinge. Ihre Botschaft: Wir sind da. Wir denken an Euch. Und was macht ihr denn gerade so?

„Es ist wichtig, dass die Kinder Signale von uns bekommen. Deswegen haben wir gleich in der ersten Woche nach dem Lockdown unsere bekannte Erzählkreisglocke für kleine Videosequenzen eingesetzt", erzählt Ruthild Zeschky. Die Glocke läutet in der Kinderarche traditionell das Treffen der Kinder zum Erzählkreis ein. So auch in den vierminütigen Videos, auf denen die Erzieherinnen kleine Geschichten vorlesen oder auch Lieder vorsingen. „Unsere Lieder erwiesen sich als Renner, so dass wir anschließend die Kinder gebeten haben, uns ihre Liederwünsche mitzuteilen. Daraus hat sich dann ein Wunschliedersingen entwickelt", berichtet die Kita-Leiterin. „Wir wollten und wollen das Kontakthalten so unkompliziert und niedrigschwellig wie möglich gestalten. Deswegen haben wir die Videos zunächst an den Elternrat übermittelt, der sie dann an die Eltern geschickt hat. Für die ist es ja einfacher, den Kindern das Video auf dem Handy zu zeigen als etwa am Computer", so Ruthild Zeschky.

Kinder achten auf Abstand

Sie weiß, dass viele Kinder inzwischen darauf achten, ob sie und ihre Kolleginnen auf den Videos auch ausreichend Abstand halten: „Die Kinder haben mitbekommen, dass da etwas in der Luft ist. Sie sind vorsichtig und ängstlich geworden." Deswegen sei es umso wichtiger, dass die Jungen und Mädchen ihre Kita und Erzieherinnen nach wie vor sehen. „Zusätzlich zu den Videobotschaften bekommen die Kinder von uns einmal pro Woche einen Brief mit der Post. Und beim Aufräumen hier in die Kita haben wir einen großen Stoffregenbogen wiedergefunden, den wir draußen auf dem Hof aufgehängt haben. Nun können die Eltern mit ihren Kindern mal hier an der Kita vorbeikommen, um die Kinder vor dem Regenbogen zu fotografieren. Wir drucken die Fotos aus und hängen sie neben dem Regenbogen auf", berichtet die Kita-Leiterin. „Die Kinder aus der Notbetreuung stehen dann manchmal davor und erkennen auf den Fotos ihre Freunde wieder", erzählt Ruthild Zeschky. Ganz gerührt seien sie gewesen, als sie selber kleine Video-Grüße von den Kita-Kindern bekamen. „Eine Mitarbeiterin hat sie zusammengeschnitten und daraus einen 13-minütigen Film gemacht."

„Es ist gut, dass unsere Mitarbeitenden nach wie vor Gesicht zeigen und in stetem Kontakt mit den Eltern und Kindern visuell erfahrbar bleiben. Bei telefonischen Gesprächen haben wir erfahren, dass die Eltern die Situation zwar meistern, aber dass es dennoch gut tut, Kummer mal loszuwerden. Denn die Zeit ist anstrengend", weiß auch Ralf Gleichmann, Geschäftsführer des Trägervereins Diakoniewerk Betreutes Leben Grundschöttel. Deswegen sei es umso wichtiger, bei den Eltern einmal nachzufragen und sie zu ermuntern. Das gelte natürlich ebenso fürs Personal: „Uns ist wichtig, dass wir uns nicht ergeben in die Situation, sondern handlungsfähig bleiben."