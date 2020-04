Corona: Mehr Müll in den Tonnen durchs Homeoffice?

Wetter/Herdecke. Einige Kommunen verzeichnen in Corona-Zeiten mehr Müll pro Fahrzeug. In Wetter und Herdecke scheint das jedoch noch nicht der Fall zu sein.

Arbeiten von zuhause aus - das ist aktuell für viele Arbeitnehmer angesagt. Und weil alle zuhause sind, verzeichnen einige Kommunen 300 bis 500 Kilogramm mehr pro Müllfahrzeug. Auch mehr Pappe fällt an, weil die Menschen viele Pakete bestellen. Ob die Betriebshöfe in Wetter und Herdecke diese Entwicklung auch beobachten?

Laut Andreas Nabert, Betriebsleiter beim Stadtbetrieb Wetter, halte sich das Müllaufkommen einigermaßen im üblichen Rahmen, wobei die Mitarbeitenden schon feststellen, dass es mehr Abfall gibt als sonst. „Es quellen aber keine Tonnen über, und es steht auch nichts daneben", versichert Stadtsprecher Jens Holsteg. Und: „Die Mülltrennung läuft bei den Bürgerinnen und Bürgern so vernünftig wie vor Corona-Zeiten auch." Konkrete Zahlen könne der Stadtbetrieb allerdings derzeit nicht nennen.

Eine gesicherte Aussage lässt sich zu diesem Thema auch in Herdecke noch nicht treffen. „Bei angenommenem Beginn der Phase mit vermehrtem Homeoffice in der 12. Kalenderwoche und 14-täglicher Abfuhr liegen bisher für Rest- und Bioabfall jeweils nur Daten einer Woche vor", so Stadtsprecher Dennis Osberg.

Restabfall aus der haushaltsnahen Erfassung war in der Woche vom 23. bis 27. März im Vergleich zum Vorjahr (25. bis 29. März 2019) sogar etwas weniger (-2,88 t), beim Bioabfall waren es in der Woche vom 16. bis 20. März 2020 insgesamt 60,9 t und damit 3,96 t mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (18. bis 22. März 2019). „Allerdings hatten wir in der Woche auch Biotonnenreinigung, so dass dadurch vielleicht einfach mehr Behälter zur Leerung bereitgestellt wurden", so Dennis Osberg weiter.