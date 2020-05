Corona: Neue Normalität im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke

Herdecke Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke setze weiter die Sicherheit von Patienten an die erste Stelle. Die Stationen in Ende seien gut ausgelastet.

Auch im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (GKH) entstehe nach und nach eine neue Normalität in Zeiten von Corona – den Angaben zufolge natürlich unter strengen hygienischen Bedingungen und mit der Möglichkeit, in kürzester Zeit wieder in den „Krisenmodus“ umzuschalten. Die Stationen seien derzeit gut

ausgelastet, auch die Ambulanzen fahren demnach ihren Betrieb nach und nach hoch. Einzig die Zahl der elektiven Eingriffe, darunter fallen zum Beispiel planbare Operationen, sei im Vergleich zum Vorjahr niedriger.

An erster Stelle stehe im GKH die Sicherheit von Patienten sowie Mitarbeitern, und das nach den geltenden Hygieneregeln des Robert-Koch-Instituts. In der Klinik in Ende gelte für alle die Mundnasenschutz-Pflicht, zudem sei die Einhaltung des Mindestabstands von rund zwei Metern essenziell wichtig. Vor diesem Hintergrund erfolge auch die Terminvergabe. Besuche seien weiterhin nur in Ausnahmefällen zugelassen. Ob es diesbezüglich bald Lockerungen gibt, entscheide sich wahrscheinlich im Laufe der Woche. Selbiges gelte für eine mögliche Öffnung

von Laden und Café, teilte die Pressestelle auf Anfrage mit.

In den vergangenen Wochen war demnach die Zahl der Covid-19-Patienten, die stationär im GKH verblieben, nicht höher als drei Personen zu einer Zeit. Sollte es einen Anstieg geben, sei das Krankenhaus weiter auf deren Versorgung vorbereitet. Die neue Infrastruktur mit Isolierstation, Schleuse, 26 Intensivplätzen für Erwachsene und veränderter Wegeführung bleibe bis auf Weiteres erhalten.

Aus Sorge vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus einen Termin, Eingriff oder eine stationäre Aufnahme im Gemeinschaftskrankenhaus abzusagen, ist laut Mitteilung nicht nötig. „Wir ermutigen unsere Patientinnen und Patienten, mit ihren Beschwerden zu uns zu kommen, damit wir ihnen helfen können

und Krankheiten nicht verschleppt werden“, sagt Geschäftsführer Christian Klodwig. gerb

Bei Fragen steht das GKH-Team telefonisch unter 02330/62-0 zur Verfügung. Weitere Informationen auch im Internet (www.gemeinschaftskrankenhaus.de).