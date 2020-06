Corona: Ordnungshüter werden in Wetter angefeindet

Bei der Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen ist auch nach drei Monaten eine große Disziplin festzustellen. Allerdings sieht sich das städtische Ordnungspersonal immer mehr Anfeindungen ausgesetzt. Das erfuhren die Mitglieder im Ausschuss für Öffentliche Ordnung jetzt von der Verwaltung. Beklagt wurden „herablassendes Verhalten, provozierendes Verweigern“ oder auch „Augen verdrehen.“

Außendienst deutlich aufgestockt

Seit Anfang März gibt es in Wetter wie in den übrigen Kommunen auch einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse, kurz SAE. Problem für das Gremium: die oft sehr kurzfristige Übermittlung von Änderungen bei den Corona-Vorgaben durch das Land. Die Folge waren eine „zunehmende Verwirrung und ein hoher Informationsbedarf bei den Bürgern, Gewerbetreibenden, Vereinen und Verbänden“, so die Stadt. Für die corona-bedingten Kontrollen wurde der Außendienst zunächst deutlich aufgestockt. Die Verstärkung bestand aus zwei Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, die zum Teil wegen Corona ihre sonstigen Aufgaben nicht wahrnehmen konnten. Das gilt etwa für Beschäftigte in den Jugendzentren, die nun Spielplätze und Sportplätze überwachen halfen. Die Ausschussmitglieder erfuhren, dass es die Wetteraner den Kontrolleuren nicht schwer machten: Im Einzelhandel und der Gastronomie hätten viele Geschäftsinhaber von sich aus wirksame Schutzmaßnahmen ergriffen.

Gefühl der Normalität

Verstöße gegen Kontaktverbot und Maskenpflicht entstünden meist aus Unkenntnis oder Unachtsamkeit. „Ein Hinweis reicht meistens aus“, so der Bericht der Stadt, „die Menschen sind überwiegend verständig.“ Durch die immer weiteren Lockerungen verbreite sich allerdings ein Gefühl der Sicherheit und Normalität. Festzustellend seien „zunehmende Sorglosigkeit und auch Ablehnungen und Unverständnis“. Und obwohl gerade sie stärker gefährdet sind: „Auffällig viele ältere Menschen halten sich nicht an die Maskenpflicht“, bilanziert das Ordnungsamt. Auch steige der Drang von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sich zu treffen.Nach den neuesten Lockerungen werde nun Selbstverantwortung in den Mittelpunkt gerückt. Dabei ist die Sache nicht einfacher geworden: „Mittlerweile gibt es 13 unterschiedliche detaillierte Hygiene- und Infektionsstandards für verschiedene Branchen.“ So könnten nur noch Stichproben stattfinden, das Kontaktverbot sei kaum noch kontrollierbar.



Personal öfter ohne Masken

Im Einzelhandel, in der Gastronomie, bei Friseuren oder Fitnessstudios läuft es überwiegend gut, so die Stadt.

Allerdings seien in einzelnen Betrieben mehrmalige Ansprachen nötig.

Relativ häufig seien Nachlässigkeiten beim Führen der Besucherlisten festzustellen.

Ebenso gebe es Defizite bei der Maskenpflicht, die das Bedienungspersonal öfter nicht einhalte.