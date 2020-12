Corona-Schnelltest auch an Heiligabend möglich

Ein Schnelltest soll besonders an den Weihnachtstagen für mehr Sicherheit sorgen. In Hagen wird auch an Heiligabend noch getestet.

In der Großdisco Capitol in der Nachbarstadt Hagen werden auch an Heiligabend noch Corona-Schnelltests durchgeführt. So ist der Ablauf.

Wetter/Herdecke. In der Nachbarstadt Hagen werden auch am Heiligen Abend noch Corona-Schnelltests in der Großdisco Capitol­ auf dem Elbersgelände durchgeführt.Für unter 30 Euro kann sich dann jeder, der sich vorher online registriert, testen lassen. Die Kosten sind privat zu tragen.

„Ein Schnelltest kostet pro Person 29 Euro, ab fünf Personen – also zum Beispiel Familien, Freundes- oder Kollegenkreise – kostet der Test pro Person 25 Euro“, sagt Mike Henning. Der Geschäftsführer der Großdisco stellt seit vergangenen Freitag seine Räumlichkeiten zur Verfügung, die Tests selbst führt die beauftragte Firma „Modl Medical“, die schon seit geraumer Zeit bundesweit testet, durch.

Zum Prozedere: Nach der Online-Registrierung bekommt die Person, die sich testen lassen will, einen QR-Code, an der Kasse der Disco bekommt die Person dann ein Reagenzglas ausgehändigt, das ebenfalls einen QR-Code enthält. „Die beiden Codes werden praktisch ,verheiratet’“, erklärt Henning. An der nächsten Station wird der Testperson dann Speichel entnommen, „nach ein, zwei Minuten ist man schon wieder raus aus der Disco“, so Henning weiter. Die Speichelprobe wird im Labor, das im hinteren Bereich des Capitols eingerichtet wird, ausgewertet, das Ergebnis wird der Person, die getestet worden ist, kurze Zeit später aufs Handy weitergeleitet.

Die ausführende Firma rückte mit eigenem Personal in entsprechender Schutzkleidung auf dem Elbersgelände an. Und zehn von Mike Hennings eigenen Mitarbeitern hatte er im Vorfeld schulen lassen, damit sie das Fachpersonal bei der Durchführung der Schnelltests unterstützen können.

Warum der Capitol-Betreiber seine Disco zum temporären Test-Center umfunktioniert? „Zum einen, damit der Betrieb auch während der Zwangsschließung im Gespräch bleibt und bei den Besuchern nicht in Vergessenheit gerät, zum anderen verdienen wir damit – wenn auch wenig – Geld. Außerdem finde ich es wichtig, sich gerade vor dem Weihnachtsfest testen zu lassen und dadurch vielleicht nicht zur Gefahr für andere Menschen zu werden.“

An den ersten drei Testtagen hatten sich in der im Lockdown geschlossenen Disco rund 275 Hagener testen lassen. Zwölf dieser durchgeführten Schnelltests waren positiv. Am Mittwoch, 23. Dezember, laufen die Test von 15 bis 17 Uhr. Und an Heiligabend öffnet die Disco noch von 11 bis 13 Uhr. Dieselben Öffnungszeiten gelten an den jeweiligen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr.

Die Tests (Genauigkeit 98 Prozent) kosten 29 Euro, entsprechende Bescheinigungen über das Ergebnis können ausgestellt werden. Eine Online-Registrierung vor dem Test ist erforderlich. Bei Positiv-Befunden wird das Gesundheitsamt über das Ergebnis informiert. Die Ergebnisse werden auf das Handy des Getesteten geschickt, das Gesundheitsamt über das Ergebnis informiert. Die Online-Registrierung erfolgt unter www.schnelltest.nrw